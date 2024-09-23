В Перми откроются еще два мобильных пункта вакцинации

Posted 23 сентября, 10:09
Published 23 сентября, 10:09
Modified 23 сентября, 10:11
Updated 23 сентября, 10:11
В Перми на этой неделе откроют еще два пункта мобильной вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства Пермского края.
Сейчас в краевой столице работу осуществляют два мобильных пункта:
Также начнут прививать еще в двух местах — в ТЦ «Китай-город» на улице Пожарная, 18 (25 сентября с 11.00 до 14.00), и в районе Центрального рынка на улице Пушкина, 104 (26 сентября с 10.00 до 13.00).