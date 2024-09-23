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Posted 23 сентября, 10:09

Published 23 сентября, 10:09

Modified 23 сентября, 10:11

Updated 23 сентября, 10:11

В Перми на этой неделе откроются ещё два мобильных пункта вакцинации от гриппа

В Перми откроются еще два мобильных пункта вакцинации

23 сентября 2024, 10:09
Фото: Правительство Пермского края

В Перми на этой неделе откроются ещё два мобильных пункта вакцинации от гриппа

Сюжет
Вакцинация
На этой неделе в городе будут работать четыре пункта мобильной вакцинации.

В Перми на этой неделе откроют еще два пункта мобильной вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства Пермского края.

Сейчас в краевой столице работу осуществляют два мобильных пункта:

  • ТЦ «Кит» на улице Крупской, 79а. Пункт открыт 23, 25 и 30 сентября с 11.00 до 16.00 (вакцинирование от гриппа).
  • ТЦ «Знание» на улице Крупской, 42, 2 этаж. Время работы: 24 и 27 сентября с 11.00 до 18.00 (вакцинирование от гриппа).

Также начнут прививать еще в двух местах — в ТЦ «Китай-город» на улице Пожарная, 18 (25 сентября с 11.00 до 14.00), и в районе Центрального рынка на улице Пушкина, 104 (26 сентября с 10.00 до 13.00).

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