В Перми откроются еще два мобильных пункта вакцинации

Также начнут прививать еще в двух местах — в ТЦ «Китай-город» на улице Пожарная, 18 (25 сентября с 11.00 до 14.00), и в районе Центрального рынка на улице Пушкина, 104 (26 сентября с 10.00 до 13.00).