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Posted 23 сентября, 06:13

Published 23 сентября, 06:13

Modified 23 сентября, 06:16

Updated 23 сентября, 06:16

В Перми возведут многопрофильный лечебный корпус за 50 млн рублей

В Перми планируется строительство нового лечебного корпуса за 50 миллионов

23 сентября 2024, 06:13
Фото: 1MI

В Перми возведут многопрофильный лечебный корпус за 50 млн рублей

Корпус будет находиться на территории городской клинической больницы имени М. А. Тверье.

В Перми на территории клинической больницы имени М. А. Тверье планируется построить многопрофильный лечебный корпус с приемно-диагностическим отделением и надземным переходом. С соответствующей просьбой обратилось краевое управление капитального строительства к пермской комиссии по землепользованию и застройке, сообщает «Ъ-Прикамье».

Новое здание разместится на участке 6,3 га. В границах территории установлены строгие требования к архитектурно-строительному стилю зданий. В МинЖКХ Пермского края отметили, что ограничение в шесть этажей поставлено из-за ограниченных условий, не позволяющих разместить объект за пределами земельного участка, где находится больница.

Ранее сообщалось, что для проектирования нового лечебного корпуса в ГКБ имени М. А. Тверье краевые власти выбрали ООО «Кинетика» в качестве победителя. По данным портала госзакупок, стоимость контракта составила 52,8 млн рублей.

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#Пермь#Строительство#Здравоохранение#Архитектура#Проектирование#Землепользование#ГБУЗ#Клиническая больница
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