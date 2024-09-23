В Перми планируется строительство нового лечебного корпуса за 50 миллионов

Posted 23 сентября, 06:13
Published 23 сентября, 06:13
Modified 23 сентября, 06:16
Updated 23 сентября, 06:16
В Перми на территории клинической больницы имени М. А. Тверье планируется построить многопрофильный лечебный корпус с приемно-диагностическим отделением и надземным переходом. С соответствующей просьбой обратилось краевое управление капитального строительства к пермской комиссии по землепользованию и застройке, сообщает «Ъ-Прикамье».
Новое здание разместится на участке 6,3 га. В границах территории установлены строгие требования к архитектурно-строительному стилю зданий. В МинЖКХ Пермского края отметили, что ограничение в шесть этажей поставлено из-за ограниченных условий, не позволяющих разместить объект за пределами земельного участка, где находится больница.
Ранее сообщалось, что для проектирования нового лечебного корпуса в ГКБ имени М. А. Тверье краевые власти выбрали ООО «Кинетика» в качестве победителя. По данным портала госзакупок, стоимость контракта составила 52,8 млн рублей.