В Перми планируется строительство нового лечебного корпуса за 50 миллионов

В Перми на территории клинической больницы имени М. А. Тверье планируется построить многопрофильный лечебный корпус с приемно-диагностическим отделением и надземным переходом. С соответствующей просьбой обратилось краевое управление капитального строительства к пермской комиссии по землепользованию и застройке, сообщает «Ъ-Прикамье».