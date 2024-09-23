В Прикамье выпал первый снег

Posted 23 сентября, 15:01
Published 23 сентября, 15:01
Modified 23 сентября, 15:02
Updated 23 сентября, 15:02
На метеостанции Чердынь сегодня в 11:00 был зафиксирован ливневый снег при температуре воздуха +1,5 градуса. Это первый случай выпадения осадков в виде снега нынешней осенью в Пермском крае, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.
В прошлом году первый снег в Пермском крае (без установления снежного покрова) выпадал 9–10 октября, в 2022 году — 26 сентября (на юге края установился снежный покров), в 2020 г. — 18–19 сентября, в 2020 г. — 20 сентября, а в 2019 г. 24 сентября даже устанавливался снежный покров. Так что такие сроки вполне соответствуют климатической норме.
Впрочем, в Перми в ближайшие две недели ожидать снега не стоит, говорят синоптики.
Средняя температура воздуха за неделю с 23 по 29 сентября на большей части Пермского края прогнозируется выше нормы. Исключением окажутся южные районы региона — там она будет близка к норме.