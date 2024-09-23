В Прикамье выпал первый снег

В прошлом году первый снег в Пермском крае (без установления снежного покрова) выпадал 9–10 октября, в 2022 году — 26 сентября (на юге края установился снежный покров), в 2020 г. — 18–19 сентября, в 2020 г. — 20 сентября, а в 2019 г. 24 сентября даже устанавливался снежный покров. Так что такие сроки вполне соответствуют климатической норме.