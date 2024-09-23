Ветряная турбина сможет зарядить смартфон за 17 минут

Турбина имеет три лопасти диаметром 0,6 метра, которые усилены композитным материалом. Прибор самостоятельно поворачивается по направлению ветра и, по словам производителей, способен вырабатывать мощность 50 Вт при скорости ветра 45 км/ч. Этого должно быть достаточно, чтобы зарядить ноутбук меньше чем за два часа, а телефон — за 17 минут. Однако, если ветра не будет, то на зарядку устройства может уйти больше 75 часов. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.