Ветряная турбина сможет зарядить смартфон за 17 минут

Posted 23 сентября, 08:23
Published 23 сентября, 08:23
Modified 23 сентября, 08:23
Updated 23 сентября, 08:23
Турбина имеет три лопасти диаметром 0,6 метра, которые усилены композитным материалом. Прибор самостоятельно поворачивается по направлению ветра и, по словам производителей, способен вырабатывать мощность 50 Вт при скорости ветра 45 км/ч. Этого должно быть достаточно, чтобы зарядить ноутбук меньше чем за два часа, а телефон — за 17 минут. Однако, если ветра не будет, то на зарядку устройства может уйти больше 75 часов. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Отслеживать производительность устройства можно в режиме реального времени с помощью специального мобильного приложения и Bluetooth-соединения. Турбина позволяет заряжать телефоны, ноутбуки и другие устройства через порт питания USB-C.
Один из учредителей Aurea Рэйчел Карр отметила, что новое устройство способно генерировать энергию, когда ваши устройства находятся вне сети или в доме случились перебои с подачей электроэнергии. Поставки турбины планируются на май 2025 года. На данный момент компания занимается сбором заявок на краудфандинговой платформе.