Законодатели ПФО предложили ввести дополнительные выходные для родителей

Так, в Пермском крае многодетным семьям предоставляют бесплатные земельные участки. Кроме этого, действует альтернативный механизм, по которому многодетные семьи могут получить единовременную денежную выплату вместо участка. Решение о предоставлении такой выплаты, принимают представительные органы местного самоуправления. В настоящее время этим правом воспользовались 1320 семей. Кроме того, Прикамье — единственный регион, который оказывает материальную помощь по региональной программе «Молодая семья». По инициативе губернатора края Дмитрия Махонина в 2024 году размер выплаты по программе был увеличен с 10 до 15%.