Законодатели ПФО предложили ввести дополнительные выходные для родителей

Posted 23 сентября, 12:07
Published 23 сентября, 12:07
Modified 23 сентября, 12:09
Updated 23 сентября, 12:09
В Кирове прошло заседание Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа, в котором принял участие председатель Заксобрания Пермского края Валерий Сухих. Спикеры региональных парламентов обсудили меры государственной поддержки семей с детьми в субъектах Приволжского федерального округа.
Всего в Приволжье проживает порядка 3,8 млн. семей, в том числе свыше 357 тысяч многодетных семей. Для них региональными актами установлено и реализуется более 400 мер социальной поддержки.
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что совместный обмен опытом поддержки семей с детьми позволяет адаптировать федеральные меры — финансовые, грантовые и организационные — к реальным нуждам на местах. «Важно, чтобы региональные законодатели активно участвовали в этом процессе, ведь только так мы сможем создать эффективные решения», — подчеркнул Игорь Комаров.
Так, в Пермском крае многодетным семьям предоставляют бесплатные земельные участки. Кроме этого, действует альтернативный механизм, по которому многодетные семьи могут получить единовременную денежную выплату вместо участка. Решение о предоставлении такой выплаты, принимают представительные органы местного самоуправления. В настоящее время этим правом воспользовались 1320 семей. Кроме того, Прикамье — единственный регион, который оказывает материальную помощь по региональной программе «Молодая семья». По инициативе губернатора края Дмитрия Махонина в 2024 году размер выплаты по программе был увеличен с 10 до 15%.
«В начале года президент подписал Указ, который определил статус многодетных семей в нашей стране и полномочия регионов по их поддержке. Ряд предлагаемых льгот был реализован в Пермском крае и до этого. И сегодня регион шаг за шагом создает всё больше необходимых условий для повышения качества жизни прикамских семей», — подчеркнул Валерий Сухих.
Среди предложений, включенных в финальные предложения законодателей ПФО — закрепить право одного из родителей (опекунов) на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Также парламентарии рекомендовали рассмотреть возможность отмены правила однократности бесплатного предоставления земли в собственность в случае двукратного и более увеличения количества детей в семье.
Кроме этого, предложено скорректировать учет пособий при предоставлении мер поддержки, исключив ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка из расчета среднедушевого дохода семьи при предоставлении помощи на основании социального контракта. Также среди предложений — установить право детей-инвалидов на получение двух пенсий: пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери кормильца.