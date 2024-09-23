Житель Горнозаводска убил знакомого лопатой и зарыл тело на соседнем участке

Posted 23 сентября, 16:27
Published 23 сентября, 16:27
Modified 24 сентября, 04:29
Updated 24 сентября, 04:29
В Горнозаводском городском округе задержан мужчина, обвиняемый в убийстве своего знакомого в 2023 году. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
По данным следствия, в мае 2023 года нетрезвый обвиняемый возле дома в поселке Бисер, на почве ревности и личных неприязненных отношений нанес удар лопатой по голове своему знакомому. От удара потерпевший скончался на месте преступления. После совершенного убийства обвиняемый закопал тело потерпевшего на заброшенном участке в том же поселке.
Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был установлен и задержан, а тело мужчины, ранее пропавшего, найдено. Вину в предъявленном обвинении мужчина признал полностью.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В настоящее время в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
12 сентября прошло прощание с главой следственного отдела по Свердловскому району города Перми СУ СКР по Пермскому краю Евгением Середкиным. Бывшего сотрудника следкома убили в ночь с 9 на 10 сентября.