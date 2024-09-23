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Posted 23 сентября, 16:27

Published 23 сентября, 16:27

Modified 24 сентября, 04:29

Updated 24 сентября, 04:29

Житель Прикамья убил знакомого лопатой и зарыл тело на участке

Житель Горнозаводска убил знакомого лопатой и зарыл тело на соседнем участке

23 сентября 2024, 16:27
Фото: 1MI

Житель Прикамья убил знакомого лопатой и зарыл тело на участке

Мужчина признал свою вину полностью.

В Горнозаводском городском округе задержан мужчина, обвиняемый в убийстве своего знакомого в 2023 году. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, в мае 2023 года нетрезвый обвиняемый возле дома в поселке Бисер, на почве ревности и личных неприязненных отношений нанес удар лопатой по голове своему знакомому. От удара потерпевший скончался на месте преступления. После совершенного убийства обвиняемый закопал тело потерпевшего на заброшенном участке в том же поселке.

Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был установлен и задержан, а тело мужчины, ранее пропавшего, найдено. Вину в предъявленном обвинении мужчина признал полностью.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

12 сентября прошло прощание с главой следственного отдела по Свердловскому району города Перми СУ СКР по Пермскому краю Евгением Середкиным. Бывшего сотрудника следкома убили в ночь с 9 на 10 сентября.

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#Происшествия#Убийство#Горнозаводск
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