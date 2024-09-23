Житель Горнозаводска убил знакомого лопатой и зарыл тело на соседнем участке

По данным следствия, в мае 2023 года нетрезвый обвиняемый возле дома в поселке Бисер, на почве ревности и личных неприязненных отношений нанес удар лопатой по голове своему знакомому. От удара потерпевший скончался на месте преступления. После совершенного убийства обвиняемый закопал тело потерпевшего на заброшенном участке в том же поселке.