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Posted 24 сентября, 16:48

Published 24 сентября, 16:48

Modified 24 сентября, 16:50

Updated 24 сентября, 16:50

«Амкар Пермь» побеждает в матче Кубка России «Черноморец» по пенальти

«Амкар Пермь» вышел в пятый раунд Кубка России после домашней победы

24 сентября 2024, 16:48
Фото: ВКонтакте/Амкар Пермь

«Амкар Пермь» побеждает в матче Кубка России «Черноморец» по пенальти

Сюжет
Амкар
По пенальти переигран клуб Первой лиги — новороссийский «Черноморец».

ФК «Амкар Пермь» побеждает по пенальти в домашнем матче розыгрыша Кубка России клуб Первой лиги — «Черноморец» из Новороссийска — 4:3. Счет основного времени матча 3:3.

У пермяков забитыми с игры мячами отметились Даниил Промошкин (2 мин) и Джамал Дибиргаджиев (24 и 36 мин).

На предыдущем этапе пермяки встретились 4 сентября с челябинским ФК «Торпедо-Миасс» и победили со счетом 1:0. Единственный победный мяч в ворота соперника на 62 минуте забил Лев Мальцев.

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#Спорт#Пермь#Амкар#Футбол#Амкар-Пермь
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