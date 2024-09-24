«Амкар Пермь» вышел в пятый раунд Кубка России после домашней победы

Posted 24 сентября, 16:48
Published 24 сентября, 16:48
Modified 24 сентября, 16:50
Updated 24 сентября, 16:50
ФК «Амкар Пермь» побеждает по пенальти в домашнем матче розыгрыша Кубка России клуб Первой лиги — «Черноморец» из Новороссийска — 4:3. Счет основного времени матча 3:3.
У пермяков забитыми с игры мячами отметились Даниил Промошкин (2 мин) и Джамал Дибиргаджиев (24 и 36 мин).
На предыдущем этапе пермяки встретились 4 сентября с челябинским ФК «Торпедо-Миасс» и победили со счетом 1:0. Единственный победный мяч в ворота соперника на 62 минуте забил Лев Мальцев.