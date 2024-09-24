АвтоВАЗ опубликовал характеристики новой Lada Aura

Lada Aura имеет три комплектации — Techno, Aura Black и Aura Grey. Базовой является Techno. Она будет включать отделку из ткани и экокожи и диагональ экрана мультимедийной системы в семь дюймов. В премиальных версиях Aura Black и Aura Grey отделка салона будет выполнена из натуральной кожи, а диагональ экрана увеличится до десяти дюймов. Отличаться эти версии будут только цветом отделки салона, в Aura Black он будет черным, а в Aura Grey — серым. Также отделка рулевого колеса в Aura Grey будет двухцветной.