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Posted 24 сентября, 08:03

Published 24 сентября, 08:03

Modified 24 сентября, 08:03

Updated 24 сентября, 08:03

АвтоВАЗ опубликовал характеристики новой Lada Aura

АвтоВАЗ опубликовал характеристики новой Lada Aura

24 сентября 2024, 08:03
Фото: 1MI
Российский автоконцерн представил характеристики нового седана Lada Aura. Авто получит двигатель объемом 1,8 литра, обогрев сидений и несколько вариантов комплектации.

Официальный сайт Lada опубликовал брошюру, которая презентует новый седан бизнес-класса Lada Aura. В ней расписаны все особенности и характеристики нового автомобиля. Его размеры составляют 4690×1764×1505 мм. Lada Aura оказалась на 245 миллиметров длиннее и на 9 выше, чем Lada Vesta. Об этом пишет портал newkhakassia.online.

Согласно официальной информации, у данной модели будет только бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, который может развивать мощность в 122 лошадиные силы. Также авто получило автоматическую трансмиссию, систему подогрева сидений, руля и лобового стекла.

Lada Aura имеет три комплектации — Techno, Aura Black и Aura Grey. Базовой является Techno. Она будет включать отделку из ткани и экокожи и диагональ экрана мультимедийной системы в семь дюймов. В премиальных версиях Aura Black и Aura Grey отделка салона будет выполнена из натуральной кожи, а диагональ экрана увеличится до десяти дюймов. Отличаться эти версии будут только цветом отделки салона, в Aura Black он будет черным, а в Aura Grey — серым. Также отделка рулевого колеса в Aura Grey будет двухцветной.

Покупателям на выбор будет предоставлено пять расцветок автомобиля: «серенада», «пантера», «ледниковый», «кориандр» и «платина». Стоимость базовой версии АвтоВАЗ установит на уровне 2,6 — 2,8 миллиона рублей, а премиальная версия будет стоить больше трех миллионов.

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