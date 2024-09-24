АвтоВАЗ опубликовал характеристики новой Lada Aura

Posted 24 сентября, 08:03
Published 24 сентября, 08:03
Modified 24 сентября, 08:03
Updated 24 сентября, 08:03
Официальный сайт Lada опубликовал брошюру, которая презентует новый седан бизнес-класса Lada Aura. В ней расписаны все особенности и характеристики нового автомобиля. Его размеры составляют 4690×1764×1505 мм. Lada Aura оказалась на 245 миллиметров длиннее и на 9 выше, чем Lada Vesta. Об этом пишет портал newkhakassia.online.
Согласно официальной информации, у данной модели будет только бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, который может развивать мощность в 122 лошадиные силы. Также авто получило автоматическую трансмиссию, систему подогрева сидений, руля и лобового стекла.
Lada Aura имеет три комплектации — Techno, Aura Black и Aura Grey. Базовой является Techno. Она будет включать отделку из ткани и экокожи и диагональ экрана мультимедийной системы в семь дюймов. В премиальных версиях Aura Black и Aura Grey отделка салона будет выполнена из натуральной кожи, а диагональ экрана увеличится до десяти дюймов. Отличаться эти версии будут только цветом отделки салона, в Aura Black он будет черным, а в Aura Grey — серым. Также отделка рулевого колеса в Aura Grey будет двухцветной.
Покупателям на выбор будет предоставлено пять расцветок автомобиля: «серенада», «пантера», «ледниковый», «кориандр» и «платина». Стоимость базовой версии АвтоВАЗ установит на уровне 2,6 — 2,8 миллиона рублей, а премиальная версия будет стоить больше трех миллионов.