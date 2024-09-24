Более 300 пермских спортсменок стали участниками мастер-класса от чемпиона

Дарья Трубникова провела занятия по общей и специальной физической подготовке, обучила собственным «фишкам» работы с мячом и лентой. После мастер-класса участниц ждала автограф-сессия, где каждая имела возможность пообщаться с титулованной спортсменкой и сделать фото на память.