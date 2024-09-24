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Posted 24 сентября 2024, 05:20

Published 24 сентября 2024, 05:20

Modified 24 сентября 2024, 05:22

Updated 24 сентября 2024, 05:22

Более 300 пермских спортсменок стали участниками мастер-класса от чемпиона

24 сентября 2024, 05:20
Двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр по художественной гимнастике Дарья Трубникова провела занятия по общей и специальной физической подготовке.

Двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр по художественной гимнастике, мастер спорта международного класса Дарья Трубникова провела мастер-класс для юных гимнасток в СК «Энергия» в Перми. Об этом сообщает организатор встречи, компания «Уралкалий», которая входит в Группу «Уралхим».

На встречу, проходившую в рамках межрегиональной программы «Миссия чемпиона», пришли более 300 спортсменок из Пермского края.

Дарья Трубникова провела занятия по общей и специальной физической подготовке, обучила собственным «фишкам» работы с мячом и лентой. После мастер-класса участниц ждала автограф-сессия, где каждая имела возможность пообщаться с титулованной спортсменкой и сделать фото на память.

#Спорт#Новости компаний#Мастер-класс
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