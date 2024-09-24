Более 300 пермских спортсменок стали участниками мастер-класса от чемпиона

Posted 24 сентября 2024, 05:20
Published 24 сентября 2024, 05:20
Modified 24 сентября 2024, 05:22
Updated 24 сентября 2024, 05:22
Двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр по художественной гимнастике, мастер спорта международного класса Дарья Трубникова провела мастер-класс для юных гимнасток в СК «Энергия» в Перми. Об этом сообщает организатор встречи, компания «Уралкалий», которая входит в Группу «Уралхим».
На встречу, проходившую в рамках межрегиональной программы «Миссия чемпиона», пришли более 300 спортсменок из Пермского края.
Дарья Трубникова провела занятия по общей и специальной физической подготовке, обучила собственным «фишкам» работы с мячом и лентой. После мастер-класса участниц ждала автограф-сессия, где каждая имела возможность пообщаться с титулованной спортсменкой и сделать фото на память.