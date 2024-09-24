Ефимов: Порядка 1,13 млн «квадратов» жилья ввели в ТиНАО Москвы с начала года

Posted 24 сентября, 15:31
Published 24 сентября, 15:31
Modified 24 сентября, 15:31
Updated 24 сентября, 15:31
Эту информацию предоставил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет stroi.mos.ru.
По его словам, с начала года сдано более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, среди которых более 1,13 миллиона квадратных метров жилья и около 370 тысяч квадратных метров объектов социальной и промышленной инфраструктуры. Кроме того, в августе в ТиНАО возведено свыше 360 тысяч квадратных метров различного типа зданий.
В ТиНАО активно ведутся строительные работы по возведению различных зданий с использованием монолитно-каркасной технологии. Фасады новых строений отделываются современными материалами, такими как керамический облицовочный кирпич, а входные группы проектируются с учетом сквозного доступа и с входами на уровне земли.
Проектами предусмотрены персональные кладовые, помещения для колясок, системы видеонаблюдения и энергосберегающее освещение. По завершении основных строительных работ будет организовано благоустройство придомовой территории. Специалисты разрабатывают плоскостные парковки, детские площадки и площадки для занятий спортом, а также зоны отдыха со скамейками и зелеными насаждениями.
Как отметил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, в ТиНАО строго соблюдается концепция комплексного освоения территорий. Здесь помимо жилых комплексов появляются социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура и создаются рабочие места. В последние годы наблюдается активный интерес инвесторов как к строительству крупных технопарков и индустриальных комплексов, так и к развитию малого бизнеса. С этим связано активное освоение придомовых территорий, возникающих в результате строительства.
Помимо торговых точек здесь начинают функционировать пекарни, аптеки, медицинские центры и салоны красоты, что способствует созданию десятков тысяч рабочих мест для местных жителей в непосредственной близости от дома. С момента, когда новые районы были присоединены к Москве, объем инвестиций, привлеченных для развития градостроительства, превысил 3,7 триллиона рублей и, согласно прогнозам, к 2035 году может достичь 10 триллионов рублей.