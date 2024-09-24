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Posted 24 сентября, 15:31

Published 24 сентября, 15:31

Modified 24 сентября, 15:31

Updated 24 сентября, 15:31

Ефимов: Порядка 1,13 млн «квадратов» жилья ввели в ТиНАО Москвы с начала года

Ефимов: Порядка 1,13 млн «квадратов» жилья ввели в ТиНАО Москвы с начала года

24 сентября 2024, 15:31
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
В течение первых восьми месяцев 2024 года на территории Троицкого и Новомосковского округов было построено и введено в эксплуатацию свыше 1,5 миллиона квадратных метров жилых и нежилых объектов, включая как малоэтажные здания, так и высотные комплексы.

Эту информацию предоставил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет stroi.mos.ru.

По его словам, с начала года сдано более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, среди которых более 1,13 миллиона квадратных метров жилья и около 370 тысяч квадратных метров объектов социальной и промышленной инфраструктуры. Кроме того, в августе в ТиНАО возведено свыше 360 тысяч квадратных метров различного типа зданий.

В ТиНАО активно ведутся строительные работы по возведению различных зданий с использованием монолитно-каркасной технологии. Фасады новых строений отделываются современными материалами, такими как керамический облицовочный кирпич, а входные группы проектируются с учетом сквозного доступа и с входами на уровне земли.

Проектами предусмотрены персональные кладовые, помещения для колясок, системы видеонаблюдения и энергосберегающее освещение. По завершении основных строительных работ будет организовано благоустройство придомовой территории. Специалисты разрабатывают плоскостные парковки, детские площадки и площадки для занятий спортом, а также зоны отдыха со скамейками и зелеными насаждениями.

Как отметил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, в ТиНАО строго соблюдается концепция комплексного освоения территорий. Здесь помимо жилых комплексов появляются социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура и создаются рабочие места. В последние годы наблюдается активный интерес инвесторов как к строительству крупных технопарков и индустриальных комплексов, так и к развитию малого бизнеса. С этим связано активное освоение придомовых территорий, возникающих в результате строительства.

Помимо торговых точек здесь начинают функционировать пекарни, аптеки, медицинские центры и салоны красоты, что способствует созданию десятков тысяч рабочих мест для местных жителей в непосредственной близости от дома. С момента, когда новые районы были присоединены к Москве, объем инвестиций, привлеченных для развития градостроительства, превысил 3,7 триллиона рублей и, согласно прогнозам, к 2035 году может достичь 10 триллионов рублей.

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