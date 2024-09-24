Ефимов: Порядка 1,13 млн «квадратов» жилья ввели в ТиНАО Москвы с начала года

По его словам, с начала года сдано более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, среди которых более 1,13 миллиона квадратных метров жилья и около 370 тысяч квадратных метров объектов социальной и промышленной инфраструктуры. Кроме того, в августе в ТиНАО возведено свыше 360 тысяч квадратных метров различного типа зданий.