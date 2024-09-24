Эксперт назвал причины депрессии у людей пожилого возраста

Как отметила психолог Елена Новоселова, одной из основных причин тревожно-депрессивных расстройств является опасение перед будущим. Она подчеркнула, что людям пожилого возраста сложно что-либо радикально менять в своей жизни. Например, они не могут сменить работу, если еще работают, или освоить новую профессию. Кроме того, финансовые ресурсы пожилых россиян ограничены пенсией и выплатами от государства, что вызывает у них тревогу и печаль.