Эксперт назвал причины депрессии у людей пожилого возраста

Posted 24 сентября, 16:17
Published 24 сентября, 16:17
Modified 24 сентября, 16:19
Updated 24 сентября, 16:19
Как сообщает «Ридус», согласно недавнему исследованию, опубликованному РАНХиГС, более половины жителей Российской Федерации старше 60 лет сталкиваются с тревожными состояниями и депрессией. В исследовании РАНХиГС говорится о том, что 49% пожилых опрошенных граждан сообщили о наличии у себя умеренных признаков тревоги и депрессии, в то время как 5% отметили выраженные симптомы серьезной депрессии.
Как отметила психолог Елена Новоселова, одной из основных причин тревожно-депрессивных расстройств является опасение перед будущим. Она подчеркнула, что людям пожилого возраста сложно что-либо радикально менять в своей жизни. Например, они не могут сменить работу, если еще работают, или освоить новую профессию. Кроме того, финансовые ресурсы пожилых россиян ограничены пенсией и выплатами от государства, что вызывает у них тревогу и печаль.