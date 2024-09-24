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Posted 24 сентября, 16:16

Published 24 сентября, 16:16

Modified 24 сентября, 16:18

Updated 24 сентября, 16:18

Эксперт выступил с предложением альтернативы борьбы с буллингом в школах

24 сентября 2024, 16:16
Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров высказал мнение о новом проекте закона, в соответствии с которым на учеников могут возложить обязанность следить за случаями травли.

Как пишет «Ридус», по словам Снегурова, предложенная инициатива не является новой и в учебных организациях уже давно над этим работают, а утверждение предложенного законопроекта может повысить нагрузку на учителей. Эксперт отметил, что в комиссии огромное количество заявок и иногда учителям приходится самостоятельно наблюдать и проводить расследования. Также он напомнил, об ограничении ресурсов правоохранителей и комнат по делам несовершеннолетних и выразил мнение, что с буллингом внутри школ проблему можно решить на уровне самой учебной организации.

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