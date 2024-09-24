ФОМС: В 2023 году проведено на 10,6% больше процедур ЭКО

С 2013 года процедуру ЭКО в России проводят на безвозмездной основе по полису обязательного медицинского страхования — средства для этого выделяются Федеральным фондом ОМС. Путем получения специальной квоты все застрахованные граждане имеют право пройти бесплатное лечение бесплодия по специальной квоте. Исследование причин бесплодия может занять от трех месяцев до полугода после неудачных попыток зачатия в течение года.