ФОМС: В 2023 году проведено на 10,6% больше процедур ЭКО

Posted 24 сентября, 10:40
Published 24 сентября, 10:40
Modified 24 сентября, 10:40
Updated 24 сентября, 10:40
Как пишет издание ТАСС, рост спроса на процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС ежегодно увеличивается. В соответствии с данными ФОМС, в прошлом году процедур ЭКО провели на 10,6% больше, чем годом ранее.
Из информации ФОМС следует, что за 8 месяцев текущего года проведено 71,5 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения.
Начиная с 2024 года распределение объемов помощи для проведения ЭКО будет осуществляться среди медицинских учреждений, которые в прошлом году выполнили не менее 100 процедур за счет всех источников финансирования.
С 2013 года процедуру ЭКО в России проводят на безвозмездной основе по полису обязательного медицинского страхования — средства для этого выделяются Федеральным фондом ОМС. Путем получения специальной квоты все застрахованные граждане имеют право пройти бесплатное лечение бесплодия по специальной квоте. Исследование причин бесплодия может занять от трех месяцев до полугода после неудачных попыток зачатия в течение года.
На 2023 год финансирование процедур ЭКО в рамках территориальной и базовой программ обязательного медицинского страхования составило 12,7 миллиарда рублей. В Фонде обязательного медицинского страхования подчеркнули, что объем помощи пересматривается ежегодно.
В 2024 году планируется провести 91 539 случаев ЭКО, что на 2,3% превышает запланированные показатели прошлого года.