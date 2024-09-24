Гражданин Кыргызстана осуждён за обман 12 кудымкарских пенсионеров на 3,5 миллиона

Суд установил, что летом 2023 года подсудимый вошел в состав организованной преступной группы, действовавшей на территории Пермского края, Тульской области, республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртии. Ее участники звонили пожилым людям и действовали по схеме «ваш родственник в беде».