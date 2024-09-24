Гражданин Кыргызстана осуждён за обман 12 кудымкарских пенсионеров на 3,5 миллиона

Posted 24 сентября, 05:41
Published 24 сентября, 05:41
Modified 24 сентября, 05:47
Updated 24 сентября, 05:47
Кудымкарский городской суд вынес приговор 22-летнему гражданину Кыргызской Республики. Он признан виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Суд установил, что летом 2023 года подсудимый вошел в состав организованной преступной группы, действовавшей на территории Пермского края, Тульской области, республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртии. Ее участники звонили пожилым людям и действовали по схеме «ваш родственник в беде».
К пенсионерам домой приезжал курьер, забирал приготовленные деньги, а затем вносил их на подконтрольные организованной группе счета, оставляя при этом часть средств в качестве вознаграждения.
Таким образом мошенники завладели денежными средствами 12 граждан на общую сумму около 3,5 млн рублей. Во время попытки обмануть еще одну престарелую женщину действия злоумышленников были пресечены сотрудниками полиции.
Гражданин Кыргызстана судом признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением крупного и значительного ущерба, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, совершенное организованной группой).
Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
На минувшей неделе стало известно, что четверо жителей Прикамья, желавшие улучшить свое материальное положение с помощью инвестиций, перевели аферистам более 3,7 млн рублей.