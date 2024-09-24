Группа ОМК вручила подарочные сертификаты более 1100 семьям своих сотрудников

Группа ОМК вручила более двух тысяч подарочных сертификатов на покупку детских товаров своим сотрудникам. В рамках традиционной акции «Забота объединяет» компания уже третий год поддерживает многодетных сотрудников, одиноких родителей и родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью.



В этом году участие в акции приняли 1130 работников со всех заводов ОМК, а также вагоноремонтных предприятий компании. Сертификаты выдавали на каждого ребенка. Всего в компании вручили более 2 360 подарочных сертификатов, на которые сотрудники смогут до конца года приобрести детские товары, одежду, книги, игрушки, школьные принадлежности и спортивный инвентарь для детей на маркетплейсах.



Традиционно в ОМК выдают сертификаты перед началом нового учебного года, чтобы родители могли использовать их на сборы детей в школу.



«Группа ОМК работает почти в 40 регионах страны, у нас более 38 тысяч сотрудников. Вместе с семьями — это больше 100 тысяч человек. Нам важно благополучие их всех. Акция „Забота объединяет“ помогает нам поддержать в первую очередь социально уязвимых сотрудников и снизить нагрузку на их семейный бюджет. За три года проведения акции мы выдали более 7300 сертификатов для детей наших сотрудников. По их отклику и благодарности видим, что такая поддержка нужна», — отметила начальник управления по социальному развитию группы ОМК Елена Скалкина.