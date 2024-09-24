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Posted 24 сентября, 18:16

Published 24 сентября, 18:16

Modified 25 сентября, 05:20

Updated 25 сентября, 05:20

Индустриальный район Перми больше часа был без электричества

Индустриальный район Перми больше часа почти весь был без электричества

24 сентября 2024, 18:16
Фото: Анастасия Филатова

Индустриальный район Перми больше часа был без электричества

Причиной отключений стали «технологические нарушения»

Вечером 24 сентября, в 20:04, в некоторых частях Индустриального района Перми произошло отключение электроэнергии. По словам очевидцев, на улицах перестали работать фонари и светофоры, без света остались жилые дома.

По данным компании «Россети Урал», причиной отключения стали «технологические нарушения в распределительной сети». Аварийные бригады были направлены на восстановление электроснабжения по резервным схемам. Спустя час, в 21:17, электричество было подано в большинство домов Индустриального района.

В пермское УФАС поступила жалоба от краевого МинЖКХ об отключении от энергоснабжения мусоросортировочного комплекса в Чайковском. Комплекс начал работать в 2023 году в рамках нацпроекта «Экология». В результате спора между филиалом ПАО «Россети» и сторонней организацией, «Россети» остановили подачу электричества в сортировочный комплекс.

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#Происшествия#Пермь#Электроснабжение
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