Индустриальный район Перми больше часа почти весь был без электричества

Posted 24 сентября, 18:16
Published 24 сентября, 18:16
Modified 25 сентября, 05:20
Updated 25 сентября, 05:20
Вечером 24 сентября, в 20:04, в некоторых частях Индустриального района Перми произошло отключение электроэнергии. По словам очевидцев, на улицах перестали работать фонари и светофоры, без света остались жилые дома.
По данным компании «Россети Урал», причиной отключения стали «технологические нарушения в распределительной сети». Аварийные бригады были направлены на восстановление электроснабжения по резервным схемам. Спустя час, в 21:17, электричество было подано в большинство домов Индустриального района.
В пермское УФАС поступила жалоба от краевого МинЖКХ об отключении от энергоснабжения мусоросортировочного комплекса в Чайковском. Комплекс начал работать в 2023 году в рамках нацпроекта «Экология». В результате спора между филиалом ПАО «Россети» и сторонней организацией, «Россети» остановили подачу электричества в сортировочный комплекс.