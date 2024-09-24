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Posted 24 сентября, 09:12

Published 24 сентября, 09:12

Modified 24 сентября, 09:14

Updated 24 сентября, 09:14

В Прикамье инопланетянина Алешеньку вернули на прежнее место

Инопланетянина Алешеньку вернули в аномальную зону Пермского края

24 сентября 2024, 09:12
Фото: Администрация Кишертского муниципального округа

В Прикамье инопланетянина Алешеньку вернули на прежнее место

Ранее объект забирали на реставрацию.

В пермском селе Молебка отреставрировали и вернули на место памятник инопланетянину Алешеньке. Его покрасили бронзовой краской. О возвращении объекта на прежнее место сообщили в соцсети власти Кишертского округа.

За сезон фигура инопланетянина сильно пострадала — отломились рука и стопа. В сентябре памятник демонтировали и забрали на реставрацию, рассказала во ВКонтакте гид и организатор мероприятий Ксения Батырова.

В 2011 году Виктором Сазановым был создан памятник инопланетянину Алешеньке высотой 1,5 метра. Объект был изготовлен из сосны и впоследствии окрашен в серебряный цвет. Село Молебка начали называть аномальной зоной с конца 1980-х годов, и ходят слухи, что здесь возможно общение с иными цивилизациями.

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