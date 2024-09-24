Инопланетянина Алешеньку вернули в аномальную зону Пермского края

В 2011 году Виктором Сазановым был создан памятник инопланетянину Алешеньке высотой 1,5 метра. Объект был изготовлен из сосны и впоследствии окрашен в серебряный цвет. Село Молебка начали называть аномальной зоной с конца 1980-х годов, и ходят слухи, что здесь возможно общение с иными цивилизациями.