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Posted 24 сентября, 02:54

Published 24 сентября, 02:54

Modified 24 сентября, 03:11

Updated 24 сентября, 03:11

Пермский институт ФСИН ищет для семи служебных собак новых хозяев

Институт ФСИН Перми отдает служебных собак в добрые руки

24 сентября 2024, 02:54
Фото: 1MI

Пермский институт ФСИН ищет для семи служебных собак новых хозяев

Трех собак можно забрать бесплатно, а других — за символическую плату.

Пермский институт ФСИН отдает семь служебных собак как физическим, так и юридическим лицам. Информация об этом появилась в официальном сообществе института во ВКонтакте.

Жители краевой столицы могут забрать некоторых собак задаром, а других — по символической плате. Бесплатно отдают восьмилетних немецких овчарок Есту и Жасмин, а ещё их погодку лабрадора ретривера Виву Тифани. За 1,5 тыс. рублей предлагается взять трехлетнюю немецкую овчарку Верту, пятилетнюю немецкую овчарку Жамала, трехлетнюю восточноевропейскую овчарку Рэмбо и четырехлетнего лабрадора ретривера Искру.

Для того, чтобы забрать собаку, необходимо обратиться в институт к Антону Кумакшеву по номеру телефона 8 (342) 228-65-04 (доп.166).

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#Пермь#Собаки#Животные#Институт ФСИН
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