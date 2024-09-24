Институт ФСИН Перми отдает служебных собак в добрые руки

Posted 24 сентября, 02:54
Published 24 сентября, 02:54
Modified 24 сентября, 03:11
Updated 24 сентября, 03:11
Пермский институт ФСИН отдает семь служебных собак как физическим, так и юридическим лицам. Информация об этом появилась в официальном сообществе института во ВКонтакте.
Жители краевой столицы могут забрать некоторых собак задаром, а других — по символической плате. Бесплатно отдают восьмилетних немецких овчарок Есту и Жасмин, а ещё их погодку лабрадора ретривера Виву Тифани. За 1,5 тыс. рублей предлагается взять трехлетнюю немецкую овчарку Верту, пятилетнюю немецкую овчарку Жамала, трехлетнюю восточноевропейскую овчарку Рэмбо и четырехлетнего лабрадора ретривера Искру.
Для того, чтобы забрать собаку, необходимо обратиться в институт к Антону Кумакшеву по номеру телефона 8 (342) 228-65-04 (доп.166).