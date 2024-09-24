Институт ФСИН Перми отдает служебных собак в добрые руки

Жители краевой столицы могут забрать некоторых собак задаром, а других — по символической плате. Бесплатно отдают восьмилетних немецких овчарок Есту и Жасмин, а ещё их погодку лабрадора ретривера Виву Тифани. За 1,5 тыс. рублей предлагается взять трехлетнюю немецкую овчарку Верту, пятилетнюю немецкую овчарку Жамала, трехлетнюю восточноевропейскую овчарку Рэмбо и четырехлетнего лабрадора ретривера Искру.