Монастырь в Костроме получил от Станислава Николаева список чудотворной иконы

Родившийся в Донецке в 1951 году Станислав Николаев начал свою карьеру в Туркменистане. Сначала он был одним из руководителей «Шатлыкгазстроя», а после, всего через несколько лет, стал замначальника «Туркменнефтегазстроя». В восьмидесятые Станислав Юрьевич перебирается в столицу, где начинается его предпринимательская деятельность. В начале нового тысячелетия он встаёт во главе большого машиностроительного предприятия и восстанавливает его.