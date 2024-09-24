properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 15:07

Published 24 сентября, 15:07

Modified 24 сентября, 15:07

Updated 24 сентября, 15:07

Костромская епархия получила в дар список чудотворной Игрицкой иконы Божией Матери

Монастырь в Костроме получил от Станислава Николаева список чудотворной иконы

24 сентября 2024, 15:07
Фото: Пресс-служба монастыря
Костромская епархия получила в дар список чудотворной Игрицкой иконы Божией Матери
Костромская епархия в рамках празднования дня Игрицкой-Смоленской иконы Божией Матери получила в дар список чудотворной Игрицкой иконы Божией Матери, который точно повторяет особенности оригинала.

Данную церемонию возглавляли митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт и Станислав Юрьевич Николаев, гендиректор ЗАО «Трансстрой», который занимается благотворительностью и теперь преподнес ценный дар монастырю. Существуют ещё три копии, помимо списка, полученного Костромской епархией, а повторяют размеры оригинальной святыни только два.

Портал newsnn.ru сообщает, что икона вскоре будет отправлена в Свято-Троицкую Ипатьевскую обитель. Однако в будущем её могут переместить в деревню Песочное, где святыня хранилась исторически.

Список чудотворной иконы преподнес Костромскому монастырю Станислав НиколаевСписок чудотворной иконы преподнес Костромскому монастырю Станислав Николаев
Список чудотворной иконы преподнес Костромскому монастырю Станислав Николаев. Фото: Пресс-служба монастыря

Родившийся в Донецке в 1951 году Станислав Николаев начал свою карьеру в Туркменистане. Сначала он был одним из руководителей «Шатлыкгазстроя», а после, всего через несколько лет, стал замначальника «Туркменнефтегазстроя». В восьмидесятые Станислав Юрьевич перебирается в столицу, где начинается его предпринимательская деятельность. В начале нового тысячелетия он встаёт во главе большого машиностроительного предприятия и восстанавливает его.

Помимо успехов в бизнесе, Станислав Николаев является известным меценатом и благотворителем. Он регулярно находит и передает музеям различные реликвии. Среди них икона, которую считали утерянной с конца двадцатых годов прошлого столетия, «Господь Вседержитель (Спас Москворецкий)», архив писем великого князя Сергея Александровича и икона «Спас Ярое око», представляющая собой уменьшенный список с иконы XIV столетия.

Подпишитесь
Популярное