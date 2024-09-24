На «Агроинвестор: PRO растениеводство» эксперты обсудят перспективы отрасли

Posted 24 сентября, 19:22
Published 24 сентября, 19:22
Modified 24 сентября, 19:22
Updated 24 сентября, 19:22
Основными темами, которые будут рассмотрены экспертами АПК, станут оценка урожая текущего года, перспективы развития растениеводства, возможности выпуска и применения российской агротехники, а также вопросы обеспечения сектора семенами и средствами защиты растений (СЗР), пишет newsnn.ru.
Конференция представляет собой платформу для анализа актуальных тенденций, включая агрострахование, влияние изменений климата на агропроизводство и инвестиции в биотехнологические разработки. Участие в обсуждениях примут представители Минсельхоза, Института конъюнктуры аграрного рынка, Российского зернового союза и других ведущих организаций. Мероприятие пройдет при поддержке медиахолдинга 1MI.
Важно отметить, что ежегодно конференция объединяет около 150 участников от компаний, обрабатывающих до 6 млн гектаров сельскохозяйственных угодий, крупных производителей, а также представителей рынков техники, семян, СЗР и удобрений. В течение дня участников ждут насыщенные деловые сессии, эксклюзивные прогнозы и неформальное общение.