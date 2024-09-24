На «Агроинвестор: PRO растениеводство» эксперты обсудят перспективы отрасли

Конференция представляет собой платформу для анализа актуальных тенденций, включая агрострахование, влияние изменений климата на агропроизводство и инвестиции в биотехнологические разработки. Участие в обсуждениях примут представители Минсельхоза, Института конъюнктуры аграрного рынка, Российского зернового союза и других ведущих организаций. Мероприятие пройдет при поддержке медиахолдинга 1MI.