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Posted 24 сентября, 19:22

Published 24 сентября, 19:22

Modified 24 сентября, 19:22

Updated 24 сентября, 19:22

На «Агроинвестор: PRO растениеводство» эксперты обсудят перспективы отрасли

На «Агроинвестор: PRO растениеводство» эксперты обсудят перспективы отрасли

24 сентября 2024, 19:22
В столице России 27 сентября пройдет XIX конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство», на которой соберутся главные специалисты и руководители агрохолдингов для обсуждения важнейших вопросов в области сельского хозяйства.

Основными темами, которые будут рассмотрены экспертами АПК, станут оценка урожая текущего года, перспективы развития растениеводства, возможности выпуска и применения российской агротехники, а также вопросы обеспечения сектора семенами и средствами защиты растений (СЗР), пишет newsnn.ru.

Конференция представляет собой платформу для анализа актуальных тенденций, включая агрострахование, влияние изменений климата на агропроизводство и инвестиции в биотехнологические разработки. Участие в обсуждениях примут представители Минсельхоза, Института конъюнктуры аграрного рынка, Российского зернового союза и других ведущих организаций. Мероприятие пройдет при поддержке медиахолдинга 1MI.

Важно отметить, что ежегодно конференция объединяет около 150 участников от компаний, обрабатывающих до 6 млн гектаров сельскохозяйственных угодий, крупных производителей, а также представителей рынков техники, семян, СЗР и удобрений. В течение дня участников ждут насыщенные деловые сессии, эксклюзивные прогнозы и неформальное общение.

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