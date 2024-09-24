На юге и юго-западе Прикамья сегодня ночью отмечены первые заморозки

Сегодня днем температура воздуха будет в пределах +5…+10° по краю и до +9° в Перми (на 1-2° выше, чем вчера, но ветер при этом будет уже заметно слабее). А в ночь зона заморозков распространится на всю территорию Пермского края. Ночные минимумы ожидаются в основном от 0° до -3°, в низинах может быть до -5°.