На юге и юго-западе Прикамья сегодня ночью отмечены первые заморозки

Posted 24 сентября, 04:46
Published 24 сентября, 04:46
Modified 24 сентября, 04:48
Updated 24 сентября, 04:48
Сегодня ночью, как и прогнозировали синоптики, заморозки отмечены на юго-западе и юге Пермского края. В Чернушке зафиксировано -2,4°, в Ножовке -1,5°, в Верещагино -0,4°, отмечают в ГИС-центре ПГНИУ.
В этих населённых пунктах заморозки стали первыми с начала осени. Тем самым был зафиксирован конец безморозного периода, который продолжался в основном с 30 мая. На остальной территории ночные минимумы были выше нуля, и в основном даже выше чем вчера.
Сегодня днем температура воздуха будет в пределах +5…+10° по краю и до +9° в Перми (на 1-2° выше, чем вчера, но ветер при этом будет уже заметно слабее). А в ночь зона заморозков распространится на всю территорию Пермского края. Ночные минимумы ожидаются в основном от 0° до -3°, в низинах может быть до -5°.
Вчера, 23 сентября, в Чердыни был первый случай выпадения осадков в виде снега нынешней осенью в Пермском крае.