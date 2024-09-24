Подростка из Александровска осудят за изнасилование и убийство девушки

Posted 24 сентября, 14:34
Published 24 сентября, 14:34
Modified 25 сентября, 02:37
Updated 25 сентября, 02:37
Несовершеннолетний житель Александровского муниципального округа предстанет перед судом за убийство, изнасилование и грабежи. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Днем 20 апреля пьяный обвиняемый в поселке Яйва, увидел возле леса потерпевшую — 21-летнюю Александру Шелунцову. Злоумышленник схватил девушку за шею и оттащил вглубь леса, где потребовал отдать ему деньги и мобильный телефон. После этого он изнасиловал потерпевшую. Опасаясь быть изобличенным в совершении преступления, фигурант избил Александру массивной деревянной палкой по голове и телу. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте. Обвиняемый сбросил потерпевшую в канаву, подобрал имущество девушки — мобильный телефон, банковскую карту и связку ключей, после чего с места преступления скрылся.
Вечером того же дня обвиняемый, находясь в парке в поселке Яйва, увидел двух малолетних, у одной из которых при себе находился мобильный телефон. Молодой человек попросил телефон, чтобы сделать звонок. Малолетняя передала мобильный телефон злоумышленнику. С телефоном он скрылся.
Сейчас завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием).
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Горнозаводском городском округе задержан мужчина, обвиняемый в убийстве своего знакомого в 2023 году.