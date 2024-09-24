Подростка из Александровска осудят за изнасилование и убийство девушки

Днем 20 апреля пьяный обвиняемый в поселке Яйва, увидел возле леса потерпевшую — 21-летнюю Александру Шелунцову. Злоумышленник схватил девушку за шею и оттащил вглубь леса, где потребовал отдать ему деньги и мобильный телефон. После этого он изнасиловал потерпевшую. Опасаясь быть изобличенным в совершении преступления, фигурант избил Александру массивной деревянной палкой по голове и телу. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте. Обвиняемый сбросил потерпевшую в канаву, подобрал имущество девушки — мобильный телефон, банковскую карту и связку ключей, после чего с места преступления скрылся.