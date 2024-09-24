Новый зоопарк в Перми оценивается в семь миллиардов рублей

Posted 24 сентября, 07:20
Published 24 сентября, 07:20
Modified 24 сентября, 07:22
Updated 24 сентября, 07:22
В Перми стоимость строительства нового зоопарка может вырасти до 7,06 млрд рублей, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». В течение года общая цена увеличилась на 380 млн рублей — в сентябре 2023 года строительство зоопарка оценивалось в 6,68 млрд рублей.
В Минстрое Прикамья изданию пояснили, что в отраслевое техническое задание учреждения внесли дополнения для более эффективной эксплуатации объекта. Также стало больше требований по благоустройству территории, была расширена детская площадка.
Ранее сообщалось, что новый комплекс Пермского зоопарка может открыться в июле или августе 2025 года.