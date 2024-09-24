Новый зоопарк в Перми оценивается в семь миллиардов рублей

В Перми стоимость строительства нового зоопарка может вырасти до 7,06 млрд рублей, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». В течение года общая цена увеличилась на 380 млн рублей — в сентябре 2023 года строительство зоопарка оценивалось в 6,68 млрд рублей.