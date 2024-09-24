Около пермского аэропорта откроется кафе Chicken

Планируется, что в кафе будет установлено табло с информацией о вылетах, чтобы встречающие могли ждать путешественников. Заведение откроется в формате «малти» — в меню войдут бургеры, пицца, азиатские блюда и десерты. Кроме того, рядом с новым Chicken обещают сделать бесплатную парковку. По данным ГК «Алендвик», первое время заведение будет работать только днем. Если оно станет популярным, то Chicken в Большом Савино сделают круглосуточным.