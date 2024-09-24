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Posted 24 сентября, 09:03

Published 24 сентября, 09:03

Modified 24 сентября, 09:06

Updated 24 сентября, 09:06

Возле аэропорта Большое Савино в октябре 2024 года откроется кафе Chicken

Около пермского аэропорта откроется кафе Chicken

24 сентября 2024, 09:03
Фото: сайт ГК «Алендвик»

Возле аэропорта Большое Савино в октябре 2024 года откроется кафе Chicken

Заведение будет работать днем, но формат может измениться.

Рядом с аэропортом Большое Савино появится кафе сети фаст-фуда Chicken. Открытие планируется в октябре этого года, рассказали изданию URA.ru в пресс-службе пермской группы компаний «Алендвик».

Планируется, что в кафе будет установлено табло с информацией о вылетах, чтобы встречающие могли ждать путешественников. Заведение откроется в формате «малти» — в меню войдут бургеры, пицца, азиатские блюда и десерты. Кроме того, рядом с новым Chicken обещают сделать бесплатную парковку. По данным ГК «Алендвик», первое время заведение будет работать только днем. Если оно станет популярным, то Chicken в Большом Савино сделают круглосуточным.

Ранее стало известно, что в аэропорту Перми появится бистро русской кухни «Матрёшка». В центре города в начале октября откроется бар солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова.

#Общество#Пермь#Общепит#Фастфуд
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