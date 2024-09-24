Около пермского аэропорта откроется кафе Chicken

Posted 24 сентября, 09:03
Published 24 сентября, 09:03
Modified 24 сентября, 09:06
Updated 24 сентября, 09:06
Рядом с аэропортом Большое Савино появится кафе сети фаст-фуда Chicken. Открытие планируется в октябре этого года, рассказали изданию URA.ru в пресс-службе пермской группы компаний «Алендвик».
Планируется, что в кафе будет установлено табло с информацией о вылетах, чтобы встречающие могли ждать путешественников. Заведение откроется в формате «малти» — в меню войдут бургеры, пицца, азиатские блюда и десерты. Кроме того, рядом с новым Chicken обещают сделать бесплатную парковку. По данным ГК «Алендвик», первое время заведение будет работать только днем. Если оно станет популярным, то Chicken в Большом Савино сделают круглосуточным.
Ранее стало известно, что в аэропорту Перми появится бистро русской кухни «Матрёшка». В центре города в начале октября откроется бар солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова.