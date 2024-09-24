Пермские моторостроители отсудили у европейских чиновников почти полмиллиона евро

Первый испытательный полет полностью импортозамещенного самолета МС-21 ожидается в этом году, рассказал гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в «Ростех») Юрий Слюсарь изданию «Интерфакс». Всего по программе МС-21 должно состояться 230 сертификационных полетов, сказал Слюсарь. Однако он пока не уточнил, какие летно-технические характеристики будут у первых серийных МС-21. По словам гендиректора ОАК, ведется работа по импортозамещению систем воздушного судна, применению иных технических решений.