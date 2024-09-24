Пермские моторостроители отсудили у европейских чиновников почти полмиллиона евро

Posted 24 сентября, 13:30
Published 24 сентября, 13:30
Modified 24 сентября, 13:32
Updated 24 сентября, 13:32
Арбитражный суд Пермского края вчера, 23 сентября, полностью удовлетворил иск пермского АО «ОДК-Авиадвигатель» к Европейскому агентству по безопасности полетов (European Union AviationSafety Agency, EASA). На информацию, содержащуюся в базе судебных актов, первым обратил «Коммерсант-Прикамье».
Осенью 2022 года пермское конструкторское бюро обратилось с иском к EASA о взыскании ущерба на сумму более 484 тыс. евро (из них процентов за пользование денежными средствами — на 29 тыс. евро).
Согласно материалам дела, еще в 2021 году пермские моторостроители перечислили 409,3 тыс. евро за оказание услуг по валидации сертификата двигателя ПД-14. Агентство подтвердило получение платежа письмом от 10 января 2022 года, однако услугу не оказало, а вскоре после начала спецоперации — 28 февраля 2022 года — заблокировало получение электронных писем от истца.
ПД-14 — это турбовентиляторные двигатели, которые разработаны и производятся на пермском АО «ОДК-Авиадвигатель», входящем в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха».
Первый испытательный полет полностью импортозамещенного самолета МС-21 ожидается в этом году, рассказал гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в «Ростех») Юрий Слюсарь изданию «Интерфакс». Всего по программе МС-21 должно состояться 230 сертификационных полетов, сказал Слюсарь. Однако он пока не уточнил, какие летно-технические характеристики будут у первых серийных МС-21. По словам гендиректора ОАК, ведется работа по импортозамещению систем воздушного судна, применению иных технических решений.
Ранее стало известно, что полеты импортозамещенного МС-21 с российскими двигателями ПД-14 (производятся в том числе и на научно-производственном комплексе «Пермские моторы») ожидаются в сентябре текущего года. Серийное производство двигателей в Перми стартовало прошлой весной.
Сертификат типа от Росавиации ПД-14 получил еще в 2018 году. Его сертификация для полетов в Европу в EASA планировалась на 2019 год, но затем сроки неоднократно сдвигались.