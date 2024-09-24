Пермяк отсудил один миллион рублей у судебных приставов за их бездействие

Posted 24 сентября, 07:06
Published 24 сентября, 07:06
Modified 25 сентября, 06:00
Updated 25 сентября, 06:00
Житель Перми не дождался перечисления ему средств, которые постановил выплатить суд. С 2015 года судебные приставы не установили имущество и доходы должника, из-за чего взыскатель не получил средства. В 2022 году должника признали банкротом, поэтому возможность дальнейшего исполнения требований взыскателя была утрачена, сообщили в Пермском краевом суде.
«Суд пришел к выводу, что судебными приставами-исполнителями не совершено всего комплекса исполнительных действий для установления фактического места нахождения должника и его имущества. В результате бездействия судебных приставов нарушены права и законные интересы истца», — рассказали в пресс-службе суда.
Иск заявителя Индустриальный районный суд признал обоснованным. Было принято решение взыскать с ФССП 1 млн 17 тыс. рублей в пользу истца за счет государственного бюджета. Кроме того, заявителю была присуждена моральная компенсация в размере 20 тыc. рублей.