Пермяк отсудил один миллион рублей у судебных приставов за их бездействие

Житель Перми не дождался перечисления ему средств, которые постановил выплатить суд. С 2015 года судебные приставы не установили имущество и доходы должника, из-за чего взыскатель не получил средства. В 2022 году должника признали банкротом, поэтому возможность дальнейшего исполнения требований взыскателя была утрачена, сообщили в Пермском краевом суде.