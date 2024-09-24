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Posted 24 сентября, 07:06

Published 24 сентября, 07:06

Modified 25 сентября, 06:00

Updated 25 сентября, 06:00

Пермяк отсудил один миллион рублей у судебных приставов за их бездействие

Пермяк отсудил один миллион рублей у судебных приставов за их бездействие

24 сентября 2024, 07:06
Фото: 1MI
Сюжет
Банкротство
Иск к судебных приставам рассматривался в Индустриальном районном суде Перми.

Житель Перми не дождался перечисления ему средств, которые постановил выплатить суд. С 2015 года судебные приставы не установили имущество и доходы должника, из-за чего взыскатель не получил средства. В 2022 году должника признали банкротом, поэтому возможность дальнейшего исполнения требований взыскателя была утрачена, сообщили в Пермском краевом суде.

«Суд пришел к выводу, что судебными приставами-исполнителями не совершено всего комплекса исполнительных действий для установления фактического места нахождения должника и его имущества. В результате бездействия судебных приставов нарушены права и законные интересы истца», — рассказали в пресс-службе суда.

Иск заявителя Индустриальный районный суд признал обоснованным. Было принято решение взыскать с ФССП 1 млн 17 тыс. рублей в пользу истца за счет государственного бюджета. Кроме того, заявителю была присуждена моральная компенсация в размере 20 тыc. рублей.

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#Суд#Пермь#Банкротство#Судебные приставы#Моральная компенсация#Государственный бюджет
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