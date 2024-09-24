Победитель конкурса на строительство детсада в Прикамье солгал об опыте работы

Posted 24 сентября, 10:53
Published 24 сентября, 10:53
Modified 24 сентября, 10:55
Updated 24 сентября, 10:55
Пермское УФАС обнаружило нарушение Закона о контрактной системе при проведении конкурса на строительство детского сада в Пермском районе. В антимонопольную службу поступила жалоба о возможном нарушении со стороны Управления капитального строительства Пермского округа, Центр организации закупок Пермского края и его единой комиссии.
Конкурс на возведение дошкольного учреждения на 350 мест в деревне Большая Мось проводился в августе текущего года. Начальная цена контракта составляла более 410,6 млн рублей, срок его исполнения запланирован на 31 декабря 2025 года.
При проверке оказалось, что победитель конкурса ООО «Мастер» предоставил недостоверные документы для подтверждения опыта работ в сфере строительства. Подрядчик не смог подтвердить подлинность приложенных копий 99 договоров на строительство коттеджей. Анализ бухгалтерской отчетности компании показал, что указанные им данные о выручке не соответствуют аналогичной информации, которую подрядчик отправлял в налоговую службу.
Таким образом, как поясняют в пресс-службе Пермского УФАС, недобросовестное поведение «Мастера» привело к неверному определению победителя закупки. Антимонопольное ведомство выдало организаторам конкурса предписание о необходимости отменить результаты процедуры и заново рассмотреть заявки участников, соблюдая закон. Сделать это необходимо в срок до 3 октября текущего года.
Ранее антимонопольная служба обратила внимание на нарушения в деятельности администрации Чердыни при выборе перевозчика на автобусный маршрут. А власти Кудымкара определили перевозчика с нарушениями.