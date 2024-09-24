Победитель конкурса на строительство детсада в Прикамье солгал об опыте работы

При проверке оказалось, что победитель конкурса ООО «Мастер» предоставил недостоверные документы для подтверждения опыта работ в сфере строительства. Подрядчик не смог подтвердить подлинность приложенных копий 99 договоров на строительство коттеджей. Анализ бухгалтерской отчетности компании показал, что указанные им данные о выручке не соответствуют аналогичной информации, которую подрядчик отправлял в налоговую службу.