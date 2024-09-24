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Posted 24 сентября, 11:32

Published 24 сентября, 11:32

Modified 24 сентября, 11:34

Updated 24 сентября, 11:34

В Добрянке пройдет прощание с рядовым гвардии, 45-летним Эдуардом Таскаевым

Погиб на СВО накануне дня рождения. В Добрянке пройдет прощание с рядовым гвардии

24 сентября 2024, 11:32
Фото: 1MI; vk.com/dobr_okrug

В Добрянке пройдет прощание с рядовым гвардии, 45-летним Эдуардом Таскаевым

Сюжет
Военная операция на Украине
СВО продолжается с 24 февраля 2022 года.

На СВО погиб 45-летний уроженец Добрянского округа Эдуард Таскаев. Мужчина родился 3 сентября 1978 года в деревне Фоминка, закончил Добрянскую школу №1, затем закончил профессиональное училище №18 по специальности «тракторист».

После учебы он работал охранником в разных организациях, а позже — водителем спецтехники в компаниях Полазны. 29 марта текущего года Таскаев подписал контракт для прохождения службы в зоне проведения СВО. Служил стрелком мотострелкового отделения, носил звание рядового гвардии. Мужчина погиб 2 сентября текущего года вблизи Авдеевки в ДНР.

Как сообщает пресс-служба администрации Добрянского городского округа, у Таскаева остались жена, сын и брат. Прощание с ним состоится в четверг, 26 сентября, в 11:00 во Дворце культуры и спорта имени Ладугина.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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