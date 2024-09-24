Погиб на СВО накануне дня рождения. В Добрянке пройдет прощание с рядовым гвардии

После учебы он работал охранником в разных организациях, а позже — водителем спецтехники в компаниях Полазны. 29 марта текущего года Таскаев подписал контракт для прохождения службы в зоне проведения СВО. Служил стрелком мотострелкового отделения, носил звание рядового гвардии. Мужчина погиб 2 сентября текущего года вблизи Авдеевки в ДНР.