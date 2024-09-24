Погиб на СВО накануне дня рождения. В Добрянке пройдет прощание с рядовым гвардии

Posted 24 сентября, 11:32
Published 24 сентября, 11:32
Modified 24 сентября, 11:34
Updated 24 сентября, 11:34
На СВО погиб 45-летний уроженец Добрянского округа Эдуард Таскаев. Мужчина родился 3 сентября 1978 года в деревне Фоминка, закончил Добрянскую школу №1, затем закончил профессиональное училище №18 по специальности «тракторист».
После учебы он работал охранником в разных организациях, а позже — водителем спецтехники в компаниях Полазны. 29 марта текущего года Таскаев подписал контракт для прохождения службы в зоне проведения СВО. Служил стрелком мотострелкового отделения, носил звание рядового гвардии. Мужчина погиб 2 сентября текущего года вблизи Авдеевки в ДНР.
Как сообщает пресс-служба администрации Добрянского городского округа, у Таскаева остались жена, сын и брат. Прощание с ним состоится в четверг, 26 сентября, в 11:00 во Дворце культуры и спорта имени Ладугина.