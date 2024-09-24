РЭО: Промежуточные итоги в реализации реформы в сфере ТКО подведут на РЭФ-2024

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев отметил, что отрасль обращения с отходами обладает высоким уровнем инвестиционной привлекательности. Несмотря на экономические факторы, вызванные пандемией и санкциями, за пятилетний период реформы в сфере ТКО в России было построено множество инфраструктурных объектов. Также он подчеркнул, что реформа продолжается и перед государством и бизнесом встают новые вызовы.