РЭО: Промежуточные итоги в реализации реформы в сфере ТКО подведут на РЭФ-2024

Posted 24 сентября, 17:29
Published 24 сентября, 17:29
Modified 24 сентября, 17:29
Updated 24 сентября, 17:29
Пленарное заседание «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции» состоится 8 октября в рамках Российского экологического форума, пишет 56orb.ru.
Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев отметил, что отрасль обращения с отходами обладает высоким уровнем инвестиционной привлекательности. Несмотря на экономические факторы, вызванные пандемией и санкциями, за пятилетний период реформы в сфере ТКО в России было построено множество инфраструктурных объектов. Также он подчеркнул, что реформа продолжается и перед государством и бизнесом встают новые вызовы.
«На пленарном заседании подведем промежуточные итоги реформы, а также обсудим, какие еще инструменты следует задействовать для развития инфраструктуры ТКО», — добавил Буцаев.
На предстоящем пленарном заседании планируется обсудить новый этап развития сектора в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», а также меры по поддержке бизнеса, развитие кадрового потенциала и значение технологий и исследований в данном процессе.
В мероприятии примут участие Дмитрий Патрушев, заместитель председателя Правительства Российской Федерации; Александр Козлов, министр природы и экологии; Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора; губернаторы Александр Цыбульский (Архангельская область), Дмитрий Миляев (Тульская область) и Игорь Артамонов (Липецкая область); Алексей Ересько, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк; Игорь Нечаев, председатель совета директоров АО «Минерально-химическая компания ЕвроХим»; Алексей Пименов, член совета директоров АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области»; и Иван Лобанов, ректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.
В 2024 году Российский экономический форум состоится с 7 по 9 октября, в программе предусмотрены молодежный день и различные деловые мероприятия. Форум организуется Российским экологическим оператором, Правительством Российской Федерации и Министерством природных ресурсов и экологии.