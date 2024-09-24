Сотрудники филиала «ПМУ» стали призерами краевой профсоюзной спартакиады

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике: „Призовое место команды филиала „ПМУ“ в краевой спартакиаде профсоюзов говорит о высоком уровне подготовки наших спортсменов. „Уралхим“ много лет развивает корпоративный спорт, поэтому крайком Росхимпрофсоюза из года в год выбирает именно наших атлетов представлять химическую отрасль Прикамья. Это очень почетно».