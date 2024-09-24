Сотрудники филиала «ПМУ» стали призерами краевой профсоюзной спартакиады

Posted 24 сентября, 04:09
Published 24 сентября, 04:09
Modified 24 сентября, 11:03
Updated 24 сентября, 11:03
Сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми стали призерами Спартакиады среди краевых организаций профсоюзов Пермского края. Сборная Росхимпрофсоюза, которую представляло предприятие, заняла третье место среди 15 команд членских организаций Пермского крайсовпрофа.
Представители профсоюзов выявляли сильнейших в семи видах спорта: баскетболе (3×3), гиревом спорте, легкой атлетике, шахматах, дартсе, перетягивании каната и настольном теннисе. Спортсмены филиала «ПМУ» заняли командные вторые места в дартсе, шахматах и перетягивании каната. Бронзовую медаль в копилку сборной принесли легкоатлеты предприятия. Баскетболисты и гиревики стали шестыми в общем зачете. Теннисисты расположились на седьмой строчке.
В личном зачете главный механик «ПМУ» Сергей Воробьев завоевал золотую медаль в дартсе, кладовщик Лилия Москотина стала серебряным призером в этом виде спорта. В шахматах среди женщин лучшей стала специалист отдела социального развития Галина Крапивина, третье место занял заместитель начальника ремонтно-механического производства Алексей Попов. В гиревом спорте газоспасатель Максим Бардин завоевал серебряную медаль в весовой категории свыше 85 кг.
Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике: „Призовое место команды филиала „ПМУ“ в краевой спартакиаде профсоюзов говорит о высоком уровне подготовки наших спортсменов. „Уралхим“ много лет развивает корпоративный спорт, поэтому крайком Росхимпрофсоюза из года в год выбирает именно наших атлетов представлять химическую отрасль Прикамья. Это очень почетно».
Сборная филиала «ПМУ» постоянно занимает лидирующие места в спартакиаде крайкома Росхимпрофсоюза среди ведущих предприятий химической отрасли региона. Сотрудники филиала «ПМУ» ежегодно становятся лучшими в баскетболе, лыжах, волейболе, легкой атлетике, гиревом спорте. Ежегодная спартакиада предприятия проходит по 16 видам спорта.