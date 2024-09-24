Средняя Азия переходит на латиницу вслед за Турцией и Азербайджаном

Posted 24 сентября, 07:23
Published 24 сентября, 07:23
Modified 24 сентября, 07:23
Updated 24 сентября, 07:23
Такое решение приняла в сентябре 2024 года Комиссия по общему алфавиту тюркского мира, созданная Организацией тюркских государств (в состав ОТГ входят все перечисленные страны).
Как пояснил член комиссии, завкафедрой общего языкознания Бакинского государственного университета Низами Джафаров, идея создания общетюркского алфавита заключается в том, «чтобы каждый тюркоязычный народ мог писать на нем и этими знаками». Преодоление языкового барьера поможет государствам Средней Азии наращивать сотрудничество с Турцией. Одновременно сотрудничество с Россией, язык которой был здесь до сих пор языком межнационального общения, будет, по всей видимости, постепенно сворачиваться, пишет rosbalt.ru.
Новый унифицированный алфавит на основе латиницы не отражает всех языковых особенностей, которыми отличаются алфавиты Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Азербайджана и Турции. Главное здесь, чтобы «какой бы тюркский язык ни был», он получал бы «свои знаки в соответствии со звуками из этой общей базы алфавита», — пояснил ученый Низами Джафаров, участвовавший в разработке нового алфавита. Он также указал на этноязыковую общность тюркских народов, которая поможет преодолению языкового барьера. Самым сложным переход на алфавит на основе латиницы будет для Киргизии и Казахстана, на территории которых все еще используют кириллицу. При этом в Азербайджане на латиницу уже перешли, и запустили этот процесс в Узбекистане.
Власти Казахстана ранее уже заявляли о намерении перехода с кириллицы на латиницу. Но позже (в 2023 году) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал осуществить этот переход продуманно, не торопясь, чтобы не повторить уже допущенных грубых ошибок.
Первый проект общетюркского алфавита разработали еще в начале 90-х годов прошлого века. Последние два года его активно дорабатывали. Новый унифицированный алфавит на основе латиницы ожидаемо сблизит государства Средней Азии с англоговорящими Европой и Западом. Одновременно Россия неизбежно начнет терять свои позиции в этом регионе.