Средняя Азия переходит на латиницу вслед за Турцией и Азербайджаном

Новый унифицированный алфавит на основе латиницы не отражает всех языковых особенностей, которыми отличаются алфавиты Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Азербайджана и Турции. Главное здесь, чтобы «какой бы тюркский язык ни был», он получал бы «свои знаки в соответствии со звуками из этой общей базы алфавита», — пояснил ученый Низами Джафаров, участвовавший в разработке нового алфавита. Он также указал на этноязыковую общность тюркских народов, которая поможет преодолению языкового барьера. Самым сложным переход на алфавит на основе латиницы будет для Киргизии и Казахстана, на территории которых все еще используют кириллицу. При этом в Азербайджане на латиницу уже перешли, и запустили этот процесс в Узбекистане.