Студенты вузов Прикамья смогут до 30 сентября подать заявление на «Цифровую кафедру»

Posted 24 сентября, 03:30
Published 24 сентября, 03:30
Modified 24 сентября, 11:03
Updated 24 сентября, 11:03
Студенты Пермского политехнического и Пермского государственного университетов (ПНИПУ и ПГНИУ) могут получить дополнительное ИТ-образование на «Цифровой кафедре» — проекте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Выпускники проекта разбираются в языках программирования, знают основы информационной безопасности, работают с искусственным интеллектом и новыми информационными технологиями на российском ПО.
Подать заявку на обучение можно до 30 сентября, а уточнить подробности о поступлении на ИТ-кафедры нужно в вузах. Получить дополнительное образование по проекту могут студенты:
Практика на «цифровых кафедрах» занимает не менее 60% учебного времени. Средняя продолжительность курса составляет 10 месяцев. Студенты могут пройти практику в ИТ-компаниях, по завершении учебы им выдаются дипломы о профпереподготовке.
Сейчас на «Цифровой кафедре» ПГНИУ открыто четыре программы, на которых обучаются около 1,3 тыс. студентов. Студенты Физико-математического института, Института компьютерных наук и технологий и направления «Бизнес-информатика» и «Прикладная математика и информатика» экономического факультета изучают направления «Анализ данных и машинное обучение» и «Администрирование операционных систем GNU/Linux». Уточнить информацию о поступлении в этом году можно на сайте вуза.
Для студентов факультетов не ИТ-направлений открыта программа «Прикладной анализ данных». В ходе обучения студенты осваивают актуальные способы анализа больших данных, знакомятся с возможностями нейросетей и машинного обучения. Эти компетенции высоко ценятся работодателями. Кроме того, на «Цифровой кафедре» ПГНИУ учатся курсанты Пермского военного института национальной гвардии — они осваивают программу «Создание компьютерной модели промышленного изделия средствами современных систем трехмерного моделирования» и «Администрирование операционных систем GNU/Linux».
На «Цифровой кафедре» ПНИПУ успешно получили ИТ-образование более 900 студентов, в сентябре дипломы получат еще 194 учащихся. Уточить условия учебы можно на сайте Политеха. Студенты осваивали 18 программ профпереподготовки по семи главным отраслям экономики страны: строительство, финансовые услуги, городское хозяйство, энергетическая инфраструктура, добывающая промышленность, обрабатывающая промышленность, ИКТ. В числе потенциальных работодателей выпускников — Promobot, «ЭР-Телеком», Morion Digital, «Редуктор-ПМ» и другие.
Цифровые кафедры открыты в ведущих российских вузах, участвующих в федеральной программе поддержки российских университетов «Приоритет 2030» и являющихся частью федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».