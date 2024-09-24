Студенты вузов Прикамья смогут до 30 сентября подать заявление на «Цифровую кафедру»

Сейчас на «Цифровой кафедре» ПГНИУ открыто четыре программы, на которых обучаются около 1,3 тыс. студентов. Студенты Физико-математического института, Института компьютерных наук и технологий и направления «Бизнес-информатика» и «Прикладная математика и информатика» экономического факультета изучают направления «Анализ данных и машинное обучение» и «Администрирование операционных систем GNU/Linux». Уточнить информацию о поступлении в этом году можно на сайте вуза.