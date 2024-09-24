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Posted 24 сентября, 10:34

Published 24 сентября, 10:34

Modified 24 сентября, 10:38

Updated 24 сентября, 10:38

Топ-менеджеры пермского телефонного завода обвиняются в хищении 48 миллионов рублей

Топ-менеджеры пермского телефонного завода обвиняются в хищении 48 миллионов рублей

24 сентября 2024, 10:34
Фото: 1MI
Сюжет
Возле кормушки
Следствие считает, что при поставке оборудования для нужд Минобороны РФ искусственно завышалась себестоимость продукции «Телты».

Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя ОАО Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера указанного предприятия Елены Гришиной. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), сообщили в СК России.

По данным следствия, в 2016–2021 годах Морозов, Высоков и Гришина, исполняя государственный контракт на сумму более 1,4 млрд рублей в рамках государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России, путем завышения себестоимости продукции похитили свыше 48 млн рублей, которые распределили между собой.

После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении топ-менеджеров Пермского телефонного завода «Телта» Высокова и Гришиной, а также бывшего владельца «Телты» Морозова и военпреда Минобороны Алексея Пальмова не будут рассматривать в Таганском суде Москвы. Такое решение вынесла судья Светлана Спицына еще 3 сентября, на предварительных слушаниях по делу о махинациях при исполнении госконтрактов на поставку оборудования для нужд Минобороны РФ. Дело направили в Мещанский суд.

По подозрению во взятке от руководства завода ранее арестовали начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Следствие считает, что он получил от бывшего гендиректора «Телты» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной 36 млн рублей.

Из открытых данных известно, что «Телта» в 2015 году получил госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн рублей. В системе госзакупок или других открытых данных иных договоров с данным предприятием не указывается. В тот же период между Минобороны и «Телтой» был заключен госконтракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 на сумму 278,9 млн рублей. Обе поставки должны были завершиться в 2016 году. Как известно из материалов дел, исполнение этих контрактов курировал задержанный в мае генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

Подсудность для дела топ-менеджеров «Телты» определили по месту преступления
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#Суд#Возле кормушки#Пермский край#Коррупция в армии
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