В Казани будут судить поставщика фальшивых шапочек «Шарлотта» в больницу имени Граля

К проверке сначала подключились специалисты ФХУ Минздрава, они запросили данные у поставщика продукции — челябинской компании «МедЛайт». Поставщик на это ответил, что товар является качественным, при этом не представив никаких пояснений. Шапочки были изъяты из оборота учреждений здравоохранения Пермского края и перемещены в карантинную зону базы «Резерва». Также информация о выявленных несоответствиях направлена в Росздравнадзор. На тот момент было выявлено, что «МедЛайт» поставил ненадлежащего качества не только шапочки, но и медицинские халаты и противочумные костюмы.