В Казани будут судить поставщика фальшивых шапочек «Шарлотта» в больницу имени Граля

Posted 24 сентября, 03:53
Published 24 сентября, 03:53
Modified 24 сентября, 06:52
Updated 24 сентября, 06:52
Советский районный суд Казани рассмотрит уголовное дело о поставке полутора тысяч контрафактных медицинских одноразовых шапочек типа «Шарлотта» в пермскую ГКБ №2 им. Ф. Х. Граля. Из-за поставки фальшивых медизделий во второй раз судят их изготовителя — Утрибека Мамажонова. Дело поступило судье Разии Зимагуловой 17 сентября, дата первого заседания пока не назначено.
Изначально дело еще в августе начала рассматривать судья Ленинского районного суда Анна Казакова. Она и приняла решение о направлении материалов по подсудности в Казань, по месту расположения цеха Мамажонова по производству швейных изделий, где и шились контрафактные СИЗы.
Известно, что проверка качества поставок в Пермь одноразовых СИЗов по контракту с Финансово-хозяйственным управлением регионального Минздрава и доследственная проверка началась с письма о некачественных шапочках типа «Шарлотта» бывшего главного врача ГКБ №2 Владимира Грязнова. Он обратился сначала в министерство, а затем и в силовые ведомства, в том числе — в УФСБ по Пермскому краю.
Данные шапочки были куплены за средства Резервного фонда Пермского края в ноябре 2020 года у единственного поставщика ООО «МедЛайт» в Челябинске. Размер контракта составил 2 млн 739 тыс. рублей. Эту же сумму в уголовном процессе с Мамажонова пытается взыскать Минздрав региона, признанный следствием потерпевшей стороной. Еще один пострадавший — ООО «Бета», поставлявшее челябинским поставщикам продукцию, но не получившее оплаты, требует 2 млн. 643 тыс. рублей.
Как указывается в судебных материалах, на основании разнарядки Минздрава больница им. Ф. Х. Граля получила со склада медрезерва партию медицинских шапочек. При их проверке было выявлено несоответствие поставленного товара указанного в накладной. Комиссией больницы была составлена рекламация с указанием причин непринятия шапочек типа «Шарлотта». Все это происходило с декабря 2020 по весну 2021 года.
К проверке сначала подключились специалисты ФХУ Минздрава, они запросили данные у поставщика продукции — челябинской компании «МедЛайт». Поставщик на это ответил, что товар является качественным, при этом не представив никаких пояснений. Шапочки были изъяты из оборота учреждений здравоохранения Пермского края и перемещены в карантинную зону базы «Резерва». Также информация о выявленных несоответствиях направлена в Росздравнадзор. На тот момент было выявлено, что «МедЛайт» поставил ненадлежащего качества не только шапочки, но и медицинские халаты и противочумные костюмы.
Впоследствии следствие выяснило, что взамен сертифицированных одноразовых медизделий ООО «МедЛайт» поставило сшитые Мамажоновым халаты и шапочки, маркированные поддельными этикетками легального производителя ООО «СпецМедЗащита».
Уже в 2023 году, после возбуждения уголовного дела, ФХУ начало вести претензионную работу. Поскольку «МедЛайт» добровольно отказался возмещать стоимость поставленного контрафактного товара, управление в марте вышло с двумя исками в арбитражный суд. В октябре 2023 года был удовлетворен иск ФХУ к челябинскому поставщику о возмещении полной стоимости контракта на поставку шапочек типа «Шарлотта» на сумму 2 млн 379 тыс. рублей.
16 сентября 2024 года Верховный суд РФ оставил без рассмотрения жалобу ООО «МедЛайт» на решение судов в трех инстанциях о возмещении денег за некачественный товар. 27 августа комиссия по экономическим спорам ВС РФ зарегистрировала жалобу челябинской фирмы на решение по другому спору, о возмещении средств по другому контракту, на поставку медицинских халатов и противочумных костюмов. Здесь ФХУ удалось взыскать с «МедЛайта» 65 млн рублей. Изначально требования управления составляли 330 млн рублей. За поставку контрафактных халатов из бюджета Прикамья «Медлайту» было заплачено более 366 млн 921 тыс. рублей.
С «МедЛайтом» в ноябре 2020 года было заключено три контракта на поставку СИЗов. Это уже упомянутые партии шапочек типа «Шарлотта», халатов и противочумных костюмов. Кроме того, компания должна была поставить респираторы, здесь стоимость составила более 65 млн рублей. По информации журналиста Properm.ru, если по первым двум госконтрактам расследование уголовных дел завершено, частично вынесены приговоры, то дело о респираторах еще расследуется.
15 июня 2024 года Ленинский районный суд приговорил экс-директора ФХУ Минздрава Марину Барову к штрафу в размере 40 тыс. рублей и лишению свободы на три года реального срока в колонии общего режима. Прокуратура также просит отменить приговор, поскольку в него не вошли часть эпизодов, определяющих суть преступления. Ее признали виновной в двух эпизодах превышения полномочий. Речь идет о поставках шапочек и халатов с костюмами. По делу о поставке контрафактных респираторов она также проходит одной из обвиняемых.
18 октября судья Пермского краевого суда Ольга Клементьева рассмотрит апелляционную жалобу адвокатов Баровой на приговор. Бывшая чиновница виновной себя не считает. Как заявлял на заседаниях в первой инстанции замминистра здравоохранения Евгений Рожнев, «министерство до настоящего времени считает, что Барова не нанесла ущерба бюджету. Это сделали подрядчики».
По версии следствия, Барова не предприняла никаких своевременных действий, чтобы предупредить поставку в Пермь огромной партии контрафактных медизделий. Она без проверки подписала документы о приемке и оплате «МедЛайту» денег за поставленный товар.
В июле 2023 года Ленинский районный суд Перми вынес приговор предпринимателям из Казани Уткирбеку Мамажонову и Демокриту Манелову, а также бизнесмену из Челябинска Станиславу Чалкову. Они признаны виновным по статьям фальсификация (ч.2 п.а ст. 238.1 УК РФ) и мошенничество группой лиц в особо крупном размере (ст.159 ч.4 УК РФ).
Станиславу Чалкову назначено 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 500 тыс. рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медицинских изделий сроком на 3 года. Аналогичное наказание назначено Уткирбеку Мамажонову.
Демокриту Манелову вынесен приговор в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 400 тыс. рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медицинских изделий сроком на 2 года.
Станислав Чалков являлся бенефициаром компании «МедЛайт». Уроженец Грузии Демокрит Манелов был назван следствием связующим звеном между компаниями, выступившими в роли субподрядчиков «МедЛайта», ООО «Бета» и «Мега Полис М».