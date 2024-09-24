Posted 24 сентября, 12:43
Published 24 сентября, 12:43
Modified 24 сентября, 12:45
Updated 24 сентября, 12:45
В Перми демонтировали 12 незаконных торговых объектов, часть из которых предприниматели убрали в добровольном порядке. Всего с середины сентября к сносу было запланировано 26 незаконных торговых объектов, сообщают в мэрии.
Предприниматели добровольно снесли незаконные объекты по шоссе Космонавтов 112, 114, по улицам Николая Островского, 95, Маршала Рыбалко, 36, 43, 99, 109, Куйбышева, 66.
Принудительно власти демонтировали четыре объекта по улицам Куйбышева, 115, Маршала Рыбалко, 25, 107, Яблочкова, 17/3.
На минувшей неделе Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края подала иск к бизнесмену Андрею Алексееву, требуя демонтировать торговые ряды в центре Соликамска, на ул. Всеобуча. Снести объекты краевая инспекция требует в течение 15 дней с даты вступления решения суда в законную силу.