В Перми представили варианты привлечения водителей общественного транспорта на работу

В настоящий момент дефицит водителей в отрасли составляет порядка 25% от потребности. Для решения этой проблемы предлагается обустроить 19 автобусных и 5 трамвайных конечных пунктов местами отдыха для водителей. Кроме этого, в городе рассматривается возможность проведения ежегодного общегородского конкурса профессионального мастерства «ТОП-100 водителей» с выплатой 100 тыс. рублей по итогам года.