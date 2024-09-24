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Posted 24 сентября, 03:39

Published 24 сентября, 03:39

Modified 24 сентября, 03:49

Updated 24 сентября, 03:49

В Перми предложили меры привлечения на работу водителей городского транспорта

В Перми представили варианты привлечения водителей общественного транспорта на работу

24 сентября 2024, 03:39
Фото: Изображение Midjourney

В Перми предложили меры привлечения на работу водителей городского транспорта

Дефицит водителей отрасли составляет около 25% от потребности.

Департамент транспорта администрации Перми представил варианты привлечения на работу водителей общественного транспорта. Меры были обсуждены в ходе круглого стола при участии администрации города, депутатов думы Перми, представителей Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» и перевозчиков. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии.

В настоящий момент дефицит водителей в отрасли составляет порядка 25% от потребности. Для решения этой проблемы предлагается обустроить 19 автобусных и 5 трамвайных конечных пунктов местами отдыха для водителей. Кроме этого, в городе рассматривается возможность проведения ежегодного общегородского конкурса профессионального мастерства «ТОП-100 водителей» с выплатой 100 тыс. рублей по итогам года.

Также, сейчас прорабатывается вопрос создания центра подготовки водителей с субсидированием программы обучения и социальных программ поддержки самих работников и их семей. В целях обеспечения комфортных условий труда предлагается снять с водителей обязанность приема оплаты проезда.

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#Пермь#Конкурс#Социальная поддержка#Транспорт#Водители
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