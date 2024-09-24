В Перми представили варианты привлечения водителей общественного транспорта на работу

Posted 24 сентября, 03:39
Published 24 сентября, 03:39
Modified 24 сентября, 03:49
Updated 24 сентября, 03:49
Департамент транспорта администрации Перми представил варианты привлечения на работу водителей общественного транспорта. Меры были обсуждены в ходе круглого стола при участии администрации города, депутатов думы Перми, представителей Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» и перевозчиков. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии.
В настоящий момент дефицит водителей в отрасли составляет порядка 25% от потребности. Для решения этой проблемы предлагается обустроить 19 автобусных и 5 трамвайных конечных пунктов местами отдыха для водителей. Кроме этого, в городе рассматривается возможность проведения ежегодного общегородского конкурса профессионального мастерства «ТОП-100 водителей» с выплатой 100 тыс. рублей по итогам года.
Также, сейчас прорабатывается вопрос создания центра подготовки водителей с субсидированием программы обучения и социальных программ поддержки самих работников и их семей. В целях обеспечения комфортных условий труда предлагается снять с водителей обязанность приема оплаты проезда.