В Перми признали экстремистским «Президиум Верховного Совета СССР»*

Posted 24 сентября, 15:44
Published 24 сентября, 15:44
Modified 24 сентября, 15:54
Updated 24 сентября, 15:54
Сегодня, 24 сентября, Пермский краевой суд признал организацию «Президиум Верховного Совета СССР»* экстремистской и запретил ее деятельность в России.
С административным иском в суд к объединению и его руководителю Владимиру Корякину вышел прокурор Пермского края Павел Бухтояров. В качестве заинтересованного лица к участию в деле был привлечен Минюст РФ.
В соцсетях есть страницы признанной сегодня экстремистской организации, в том числе — страницы «Народных советов» в территориях Пермского края, например, в Лысьве. Там же указывается, что Корякин — генеральный секретарь.
В открытых источниках есть информация, что в конце девяностых человек с таким же именем баллотировался в Мытищах в органы местного самоуправления как кандидат Народно-патриотического союза России. В 2004 году он был председателем общественного движения «Народно-патриотический союз Электростали». В 2016 году это юрлицо было ликвидировано.
В июне судья Центрального окружного военного суда (ПСП в Самаре) Дмитрий Ананьев 4 июня осудил жителя Кунгура Алексея Черепанова на 13 лет колонии строгого режима, первые три года из них он проведет в тюрьме, следует из приговора.
Тогда же Telegram-каналы рассказали об этом событии, указывая, что Черепанов по кличке «Череп» — один из активистов кунгурской ветви «граждан СССР»* — Народной общины Кунгурского региона в Союзе Коренных Народов Великой Руси (СКНВР).
*В 2022 году Минюст признал организацию «Граждане СССР» экстремистской и запретил ее деятельность в РФ. Члены организации считают, что СССР все еще существует, так как решение о прекращении Советского Союза было нелегитимным. В Прикамье существует несколько разных течений организации. Например, в Чайковском это ВОИНР СССР, а в Кунгуре — СКНВР.