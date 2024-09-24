В Перми признали экстремистским «Президиум Верховного Совета СССР»*

В открытых источниках есть информация, что в конце девяностых человек с таким же именем баллотировался в Мытищах в органы местного самоуправления как кандидат Народно-патриотического союза России. В 2004 году он был председателем общественного движения «Народно-патриотический союз Электростали». В 2016 году это юрлицо было ликвидировано.