В Перми прошел крупный рейд по мигрантам

Posted 24 сентября, 04:29
Published 24 сентября, 04:29
Modified 24 сентября, 04:31
Updated 24 сентября, 04:31
Сотрудники Главного управления МВД России по Пермскому краю, полка ДПС и Росгвардии провели рейд в Кировском и Мотовилихинском районах Перми. Основной задачей мероприятия стало выявление и предотвращение правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, в частности, нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
В ходе рейда сотрудники МВД проверили документы у более чем 50 иностранных граждан и осмотрели свыше 20 автомобилей.
Были зафиксированы несколько правонарушений, по которым составлены административные протоколы. Один из нарушителей был помещён в Центр временного содержания для иностранных граждан в Перми.
В августе в Прикамье сотрудники ФСБ пресекли канал незаконной миграции иностранных граждан в Российскую Федерацию.