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Posted 24 сентября, 04:29

Published 24 сентября, 04:29

Modified 24 сентября, 04:31

Updated 24 сентября, 04:31

Сотрудники полиции в Перми провели рейд, в ходе которого проверили 50 мигрантов

В Перми прошел крупный рейд по мигрантам

24 сентября 2024, 04:29
Фото: Изображение Midjourney

Сотрудники полиции в Перми провели рейд, в ходе которого проверили 50 мигрантов

Один из нарушителей был помещён в Центр временного содержания для иностранных граждан.

Сотрудники Главного управления МВД России по Пермскому краю, полка ДПС и Росгвардии провели рейд в Кировском и Мотовилихинском районах Перми. Основной задачей мероприятия стало выявление и предотвращение правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, в частности, нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В ходе рейда сотрудники МВД проверили документы у более чем 50 иностранных граждан и осмотрели свыше 20 автомобилей.

Были зафиксированы несколько правонарушений, по которым составлены административные протоколы. Один из нарушителей был помещён в Центр временного содержания для иностранных граждан в Перми.

В августе в Прикамье сотрудники ФСБ пресекли канал незаконной миграции иностранных граждан в Российскую Федерацию.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Мигранты
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