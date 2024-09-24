В Перми пройдет чемпионат края по плаванию

Posted 24 сентября, 12:06
Published 24 сентября, 12:06
Modified 24 сентября, 12:08
Updated 24 сентября, 12:08
Со 2 по 4 октября 2024 года в пермском спорткомплексе «Олимпия» пройдет Чемпионат Пермского края по плаванию. Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ поддержит состязания в рамках благотворительной программы „Уралхим“ — спорту».
За призы соревнований будут бороться мужчины 14 лет и старше, а также женщины 14 лет и старше с уровнем подготовки не ниже второго спортивного разряда. Заплывы пройдут на дистанциях от 50 до 1 500 метров во всех дисциплинах, которые входят в олимпийскую программу: брасс, баттерфляй, на спине, вольный стиль и комплексное плавание. В общей сложности будет разыграно 56 комплектов наград.
К участию допускаются спортсмены из Пермского края в составе команд городов и спортивных клубов. Участники имеют право стартовать не более чем в трех индивидуальных видах программы; спортсмены, имеющие первый спортивный разряд — в четырех видах; кандидаты в мастера спорта, мастера спорта и мастера спорта международного класса — в семи видах.
Официальное открытие соревнований состоится 2 октября в 11:50. Сразу после него с полудня пройдут следующие заплывы: 50 метров брассом, 100 метров вольным стилем, 200 метров баттерфляем, 200 метров на спине, 800 метров вольным стилем и две эстафеты 4×50 метров вольным стилем среди мужчин и женщин по отдельности. На 3 октября запланированы дистанции: 50 метров на спине, 100 метров баттерфляем, 200 метров вольным стилем, 200 метров брассом, 400 метров комплексным плаванием, 1 500 метров вольным стилем, смешанная эстафета 4×100 метров вольным стилем. В третий день соревнований, 4 октября, спортсмены выступят на дистанциях: 50 метров вольным стилем и баттерфляем, 100 метров брассом и на спине, 200 метров комплексным плаванием и 400 метров вольным стилем. Также в этот день пройдет комбинированная смешанная эстафета 4×50 метров.
По итогам соревнований руководство Федерации плавания Пермского края сформирует сборную команду региона для выступления на состязаниях Приволжского федерального округа.
Организаторы Чемпионата Пермского края по плаванию: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия».
Прямая трансляция соревнований будет организована в группе Федерации плавания Пермского края «ВКонтакте» и на канале в Rutube.