В Перми пройдет чемпионат края по плаванию

Официальное открытие соревнований состоится 2 октября в 11:50. Сразу после него с полудня пройдут следующие заплывы: 50 метров брассом, 100 метров вольным стилем, 200 метров баттерфляем, 200 метров на спине, 800 метров вольным стилем и две эстафеты 4×50 метров вольным стилем среди мужчин и женщин по отдельности. На 3 октября запланированы дистанции: 50 метров на спине, 100 метров баттерфляем, 200 метров вольным стилем, 200 метров брассом, 400 метров комплексным плаванием, 1 500 метров вольным стилем, смешанная эстафета 4×100 метров вольным стилем. В третий день соревнований, 4 октября, спортсмены выступят на дистанциях: 50 метров вольным стилем и баттерфляем, 100 метров брассом и на спине, 200 метров комплексным плаванием и 400 метров вольным стилем. Также в этот день пройдет комбинированная смешанная эстафета 4×50 метров.