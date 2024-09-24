В Перми ввели новые правила маскировки кондиционеров на фасадах зданий

Posted 24 сентября, 11:21
Published 24 сентября, 11:21
Modified 24 сентября, 12:22
Updated 24 сентября, 12:22
Пермская гордума приняла решение внести поправки в правила благоустройства. Новые требования затронут внешний вид наружных блоков кондиционеров, находящихся на фасадах зданий центра краевой столице и на территориях, которые выходят на улицы особого градостроительного значения и магистрали городского значения. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье».
По словам первого заместителя главы администрации Перми Ольги Андриановой, введено понятие «маскировочное ограждение» для наружных блоков кондиционеров. Такая конструкция будет выполнять декоративную функцию в целях сохранения облика фасадов зданий. Стоимость маскировочной конструкции составляет порядка 5 тыс. рублей.
Требования вступят в силу с 1 марта следующего года.