В Перми ввели новые правила маскировки кондиционеров на фасадах зданий

Пермская гордума приняла решение внести поправки в правила благоустройства. Новые требования затронут внешний вид наружных блоков кондиционеров, находящихся на фасадах зданий центра краевой столице и на территориях, которые выходят на улицы особого градостроительного значения и магистрали городского значения. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье».