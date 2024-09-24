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Posted 24 сентября, 11:21

Published 24 сентября, 11:21

Modified 24 сентября, 12:22

Updated 24 сентября, 12:22

В Перми с 1 марта 2025 года начнут действовать правила маскировки кондиционеров

В Перми ввели новые правила маскировки кондиционеров на фасадах зданий

24 сентября 2024, 11:21
Фото: 1MI

В Перми с 1 марта 2025 года начнут действовать правила маскировки кондиционеров

Сюжет
Градостроительство
Маскировочная конструкция будет выполнять декоративную функцию для сохранения облика фасадов зданий.

Пермская гордума приняла решение внести поправки в правила благоустройства. Новые требования затронут внешний вид наружных блоков кондиционеров, находящихся на фасадах зданий центра краевой столице и на территориях, которые выходят на улицы особого градостроительного значения и магистрали городского значения. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье».

По словам первого заместителя главы администрации Перми Ольги Андриановой, введено понятие «маскировочное ограждение» для наружных блоков кондиционеров. Такая конструкция будет выполнять декоративную функцию в целях сохранения облика фасадов зданий. Стоимость маскировочной конструкции составляет порядка 5 тыс. рублей.

Требования вступят в силу с 1 марта следующего года.

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#Пермь#Градостроительство#Гордума#Правила благоустройства#Кондиционеры
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