В Пермском крае подвели итоги регионального проекта «Тренер нашего двора»

Posted 24 сентября, 07:00
Published 24 сентября, 07:00
Modified 24 сентября, 11:03
Updated 24 сентября, 11:03
В Пермском крае завершилась реализация регионального проекта «Тренер нашего двора». Всего на конкурс заявились 160 человек, комиссия выделила из них 117 победителей, которые получили спортивное оборудование и инвентарь на сумму до 30 тыс. рублей для проведения занятий.
Тренировки стартовали 15 июня и длились в течение трех месяцев. Все желающие любого возраста могли участвовать в бесплатных тренировках по месту жительства. Занятия проводили на открытых спортивных площадках, построенных по программам Минспорта Пермского края.
В проекте участвовали 42 муниципалитета Прикамья, лидером по числу занимающихся стал Краснокамский городской округ — здесь тренировки проводили семь тренеров на пяти спортплощадках. На втором месте находится Кудымкар — здесь работали шесть наставников. Далее следуют Кунгурский и Лысьвенский округа.
В пресс-службе Минспорта Пермского края сообщили, что в текущем году в тренировках участвовали более 3 тыс. жителей региона. Тренировки на постоянной основе с периодичностью два раза в неделю посещали 2 тыс. 142 жителя Прикамья, из них 1 тыс. 356 — это дети в возрасте от 3 до 16 лет. Также занимались с тренерами и инструкторами 76 подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.
Самыми популярными в ходе проекта «Тренер нашего двора» у жителей Прикамья стали занятия по волейболу, футболу и общефизической подготовке. Помимо этого, проводились тренировки по баскетболу, легкой атлетике, флорболу и спортивному туризму, а также боксу и велосипедному спорту.
Елена Пархатинова, учитель физкультуры в поселке Скальный Чусовского городского округа, участник проекта:
— Я выбрала баскетбол, потому что во время уроков опросила ребят, узнала, что для них будет более интересным. В основной группе на тренировки ходили не менее 23 человек, приходили и семьями. У нас проводились различные турниры по баскетболу, например, был турнир с победителем проекта «Тренер нашего двора» 2022 года. После этого мы сделали праздник для поселка — День физкультурника для взрослых и детей.
Проект подходит к концу, но бесплатно заниматься спортом жители Пермского края еще будут — запускается бесплатный проект регионального Минспорта «Спорт для каждого». Тренировки проводятся не менее двух раз в неделю в общеобразовательных организациях Прикамья, где по региональной программе проведен ремонт спортивных залов. Занятия организуют в группах, адреса образовательных учреждений и расписание тренировок можно посмотреть на портале «Управляем вместе» в разделе «Спорт для каждого».
Каждая школа-участница проекта получает средства в размере 40 тыс. рублей в месяц. Деньги направляются на оплату труда тренеров и вспомогательного персонала, например, уборщиц — 29 тыс. рублей ежемесячно, а также на закупку спортоборудования и инвентаря — 40 тыс. рублей в год.
В текущем году в Прикамье в реализации проекта «Спорт для каждого» участвуют 43 муниципальных образования региона, более 17,9 тыс. жителей будут заниматься спортом в 111 школах. На эти цели из бюджета Пермского края выделено 40 млн рублей.