В Пермском крае подвели итоги регионального проекта «Тренер нашего двора»

В пресс-службе Минспорта Пермского края сообщили, что в текущем году в тренировках участвовали более 3 тыс. жителей региона. Тренировки на постоянной основе с периодичностью два раза в неделю посещали 2 тыс. 142 жителя Прикамья, из них 1 тыс. 356 — это дети в возрасте от 3 до 16 лет. Также занимались с тренерами и инструкторами 76 подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.