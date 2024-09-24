В Прикамье передано в суд дело двух организаторов нарколаборатории

Злоумышленники арендовали частный жилой дом в отдаленном населенном пункте, где разместили необходимое оборудование, специальную химическую посуду и реактивы, с использованием которых изготовили и приготовили к сбыту более 40 кг наркотического средства. По данным источников портала Properm.ru, лаборатория находилась в одном из населенных пунктов Суксунского округа.