В Прикамье передано в суд дело двух организаторов нарколаборатории

Posted 24 сентября, 06:41
Published 24 сентября, 06:41
Modified 24 сентября, 06:43
Updated 24 сентября, 06:43
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин — организаторов наркопроизводства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, осенью 2023 года обвиняемые вошли в состав преступной группы, организовавшей на территории Пермского края нарколабораторию. Планировалось незаконное производство крупных партий синтетических наркотиков и их сбыт для дальнейшей реализации.
Злоумышленники арендовали частный жилой дом в отдаленном населенном пункте, где разместили необходимое оборудование, специальную химическую посуду и реактивы, с использованием которых изготовили и приготовили к сбыту более 40 кг наркотического средства. По данным источников портала Properm.ru, лаборатория находилась в одном из населенных пунктов Суксунского округа.
В ноябре 2023 года их преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. По результатам обыска из незаконного оборота изъято более 300 кг прекурсоров наркотических средств.
Сейчас мужчины обвиняются по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере).
Уголовное дело направлено в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу. Продолжаются розыски остальных участников группировки.
В сентябре в одном из жилых домов в Чусовом обнаружили нарколабораторию. Преступную схему раскрыли сотрудники Управления ФСБ России по Пермскому краю.