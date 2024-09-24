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Posted 24 сентября, 06:41

Published 24 сентября, 06:41

Modified 24 сентября, 06:43

Updated 24 сентября, 06:43

Передано в суд дело пермяков, у которых изъято 40 кг синтетических наркотиков

В Прикамье передано в суд дело двух организаторов нарколаборатории

24 сентября 2024, 06:41
Фото: 1MI

Передано в суд дело пермяков, у которых изъято 40 кг синтетических наркотиков

Подозреваемые изготовили 40 кг синтетических наркотиков. Также изъято более 300 кг прекурсоров наркотических средств.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин — организаторов наркопроизводства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, осенью 2023 года обвиняемые вошли в состав преступной группы, организовавшей на территории Пермского края нарколабораторию. Планировалось незаконное производство крупных партий синтетических наркотиков и их сбыт для дальнейшей реализации.

Злоумышленники арендовали частный жилой дом в отдаленном населенном пункте, где разместили необходимое оборудование, специальную химическую посуду и реактивы, с использованием которых изготовили и приготовили к сбыту более 40 кг наркотического средства. По данным источников портала Properm.ru, лаборатория находилась в одном из населенных пунктов Суксунского округа.

В ноябре 2023 года их преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. По результатам обыска из незаконного оборота изъято более 300 кг прекурсоров наркотических средств.

Сейчас мужчины обвиняются по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу. Продолжаются розыски остальных участников группировки.

В сентябре в одном из жилых домов в Чусовом обнаружили нарколабораторию. Преступную схему раскрыли сотрудники Управления ФСБ России по Пермскому краю.

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