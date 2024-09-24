Вахтер из Кузбасса захотел разбогатеть и перевел мошенникам более 7 млн рублей

Мужчина рассказал, что мечтает зарабатывать от 200 тыс. рублей в месяц. Тогда к нему прикрепили персонального консультанта, который посоветовал скачать программу для видеозвонков и приложение интернет-биржи. Мошенник сказал кузбассовцу, что нужно вложить в биржу как можно больше денег.