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Posted 24 сентября, 12:48

Published 24 сентября, 12:48

Modified 24 сентября, 12:50

Updated 24 сентября, 12:50

Вахтер из Кузбасса захотел разбогатеть и перевел мошенникам более 7 млн рублей

Вахтер из Кузбасса захотел разбогатеть и перевел мошенникам более 7 млн рублей

24 сентября 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Житель Кемеровской области попался на уловку мошенников и набрал кредитов. 56-летний вахтер из Киселевска в начале августа текущего года заметил всплывающую рекламу на экране смартфона. Он кликнул на нее, заполнил анкету и и указал свои контактные данные, после чего мужчине перезвонила менеджер.

Мужчина рассказал, что мечтает зарабатывать от 200 тыс. рублей в месяц. Тогда к нему прикрепили персонального консультанта, который посоветовал скачать программу для видеозвонков и приложение интернет-биржи. Мошенник сказал кузбассовцу, что нужно вложить в биржу как можно больше денег.

Потерпевший согласился. Он взял в кредит 1,5 млн рублей якобы для приобретения автомобиля и оформил заем в размере 2 млн рублей под залог своей квартиры. Также мужчина заложил свою машину за 580 тыс. рублей, взял в долг у знакомого 1,1 млн рублей и добавил свои сбережения. Затем вахтер перечислил аферистам около 7,2 млн рублей.

Когда мошенники получили последний перевод, они перестали отвечать мужчине, пишет VSE42.Ru. Потерпевший обратился в полицию. Идет поиск подозреваемых, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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