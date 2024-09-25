Арестованный элитный Mercedes пермской чиновницы угнали в Казахстан

Posted 25 сентября, 12:26
Published 25 сентября, 12:26
Modified 25 сентября, 12:29
Updated 25 сентября, 12:29
Иск прокуратуры к замруководителя отдела по Индустриальному району терруправления по Перми регионального Минсоцразвития Наталье Плюсниной рассматривали сегодня без ее участия и участия ее представителя, юриста Эдуарда Утяганова. За две минуты до начала заседания он прислал в канцелярию Индустриального районного суда телефонограмму о том, что находится на заседании в Верховном Суде Удмуртии и просит отложить рассмотрение дела.
Прокуратура с февраля 2024 года пытается в суде истребовать в доход государства с чиновницы Плюсниной Mercedes-Benz GLE 4MATIC. Женщина не смогла подтвердить доходы, на которые смогла купить элитный кроссовер. Проведенная судом экспертиза уточнила стоимость машины на данный момент, она составляет 7,9 млн рублей (изначально называлась цифра в 9 млн рублей).
В начале заседания прокурор Севак Ванцян ходатайствовал об уточнении исковых требований к Плюсниной. «Предмет иска изменился в связи с тем, что ответчик пытался скрыть автомобиль и угнать в Казахстан. Это было установлено при производстве по аресту автомобиля по решению суда. В связи с этим сейчас наложить на него обеспечительные меры невозможно», — заявил прокурор.
Ванцян ходатайствовал о наложении ареста на банковские счета Плюсниной и запрете на списание с них средств. Он мотивировал это тем, что по аналогии с угоном за границу России автомобиля, ответчица может скрыть свои средства от взыскания: «Они знали, что наложен арест, но перевезли ее после получения требований за пределы страны. Мы считаем, что угон машины в Казахстан — это целенаправленные действия по сокрытию транспортного средства от государства».
Судья удовлетворила требования прокуратуры Перми частично, наложив на банковские счета Плюсниной арест. После чего по ходатайству ее представителя Утяганова отложила рассмотрение дела до 16 октября.