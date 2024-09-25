Арестованный элитный Mercedes пермской чиновницы угнали в Казахстан

Ванцян ходатайствовал о наложении ареста на банковские счета Плюсниной и запрете на списание с них средств. Он мотивировал это тем, что по аналогии с угоном за границу России автомобиля, ответчица может скрыть свои средства от взыскания: «Они знали, что наложен арест, но перевезли ее после получения требований за пределы страны. Мы считаем, что угон машины в Казахстан — это целенаправленные действия по сокрытию транспортного средства от государства».