Должник из Краснокамска спрятал свою машину от приставов в куче чернозема

Posted 25 сентября, 06:01
Published 25 сентября, 06:01
Modified 25 сентября, 06:03
Updated 25 сентября, 06:03
Судебные приставы разыскали машину должника, несмотря на тщательную маскировку. Мужчина испачкал до неузнаваемости свой автомобиль, чтобы избежать его изъятия, сообщают в ГУФССП России по Пермскому краю.
В отделении судебных приставов по Краснокамску в отношении местного жителя находилось исполнительное производство об обращении взыскания на заложенное имущество — автомобиля Mitsubishi Space Star. Данное решение суд вынес в связи с наличием у владельца задолженности по кредитным платежам на сумму более 160 тыс. рублей.
Должник был осведомлён о необходимости передать автомобиль сотрудникам ФССП для дальнейшей его реализации, но ничего не делал для выполнения решения суда.
Приставами было установлено, что подлежащий аресту автомобиль не передвигается и по месту жительства неплательщика не находится. Тем не менее поиски продолжались. В ходе очередной проверки территории, прилегающей к дому должника, судебный пристав обратил внимание на огромную кучу чернозема. Особое подозрение вызывали ее очертания. Раскидав землю, сотрудник ведомства обнаружил тщательно замаскированное транспортное средство. Сверка номерных знаков подтвердила, что это разыскиваемая иномарка. Машина была арестована.
Если в ближайшее время ее находчивый владелец не погасит задолженность перед банком, имущество передадут на принудительную реализацию.
На днях Индустриальный районный суд признал обоснованным иск пермяка к судебным приставам. Было принято решение взыскать с ФССП 1 млн 17 тыс. рублей в пользу истца за счет государственного бюджета.