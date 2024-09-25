Должник из Краснокамска спрятал свою машину от приставов в куче чернозема

Приставами было установлено, что подлежащий аресту автомобиль не передвигается и по месту жительства неплательщика не находится. Тем не менее поиски продолжались. В ходе очередной проверки территории, прилегающей к дому должника, судебный пристав обратил внимание на огромную кучу чернозема. Особое подозрение вызывали ее очертания. Раскидав землю, сотрудник ведомства обнаружил тщательно замаскированное транспортное средство. Сверка номерных знаков подтвердила, что это разыскиваемая иномарка. Машина была арестована.