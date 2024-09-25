Исследование: на какие машины россияне меняют подержанные авто ушедших брендов

Среди тех, кто в текущих условиях все же предпочитает машины с пробегом, по-прежнему популярны российские, японские и немецкие бренды. Однако если продажи первых за 8 месяцев этого года выросли на 2% (до 1,16 млн единиц), а их доля достигла 28%, то спрос на «легковушки» из Японии и Германии заметно снизился. За год продажи таких машин сократились на 13% и 11% соответственно (до 1,08 млн и 556 тыс. единиц). В результате на исторических лидеров сегмента — «японцев» — пришлось 26% в структуре рынка, что позволило «россиянам» сместить их с первой позиции. Доля немецких брендов снизилась до 13,4%, тем не менее, им удалось сохранить третью строчку.