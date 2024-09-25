Изрядные концессии. За ЖКХ-монополистами предложили установить общественный контроль

Posted 25 сентября, 08:24
Published 25 сентября, 08:24
Modified 26 сентября, 06:46
Updated 26 сентября, 06:46
На пленарном заседании Пермской городской Думы 24 сентября вице-мэр Игорь Субботин рассказал депутатам о результатах исполнения в 2023 году концессионных соглашений с компаниями «Новогор-Прикамье» и «Т Плюс».
Концессионное соглашение с ООО «Новогор-Прикамье» заключено пермской мэрией на 41 год (до февраля 2054-го). Концессионеру переданы городские сети водоснабжения (более 1190 км) и водоотведения (1136 км). Общий размер инвестиций в капремонт сетей, очистных сооружений и водопроводных насосных станций, согласно договору, должен составить не менее 11 млрд рублей.
В 2023 году «Новогор-Прикамье», по словам Игоря Субботина, профинансировал работы стоимостью 1,552 млрд рублей, в том числе за счет средств компании — 1,403 млрд рублей. План перевыполнен на 6%, за год обновлено 22 км сетей.
«Инвестиции позволили вдвое сократить в 2019–2023 годах число аварий с отключением свыше восьми часов на линиях водоснабжения и водоотведения, — сказал вице-мэр. — Кроме того, концессионер дополнительно принял на обслуживание бесхозные сети протяженностью 139 км, обнаруженные в связи с возникшими авариями».
Думцы в своих выступлениях посетовали на «старую, но не добрую» проблему — постоянное нарушение срока благоустройства после аварийных раскопок. Горожане жалуются депутатам, что по многим адресам жители ждут «возвращения» нормальных тротуаров и прочих атрибутов цивилизации по 2-3 года. Представители мэрии признались, что, действительно, со «сроками восстановления нарушенного благоустройства» проблемы есть, однако все раскопки — на контроле у районных администраций. Депутатов такой ответ не устроил — концессионерам и мэрии предложили давать в районы информацию обо всех (по крайней мере, плановых) раскопках вперед на три года.
Депутат Марк Коробов посчитал, что ООО «Новогор-Прикамье» меняет менее 1% пермских сетей водоснабжения в год, при этом увеличив свою чистую прибыль примерно на 30% — с 950 млн до 1,2 млрд рублей за 2023 год.
«То есть тариф увеличивается, прибыль концессионера — тоже. А сети, наоборот, ветшают», — посетовал думец. На вопрос, планируется ли, по концессии, сделать что-нибудь сверх замены 60 км труб за ближайшую пятилетку, представитель «Новогора» пояснил, что трубы и так перекладываются с перевыполнением плана. При этом «прорабатывается вопрос привлечения федерального финансирования», но пока предложения компании рассматривает правительство Пермского края.
Система теплоснабжения Перми изношена более чем на две трети: почти 70% теплосетей требуют замены. Естественно, с каждым годом растет количество аварий и отключений жилых домов и учреждений «социалки». «Значительная часть теплоизоляции сетей физически изношена, это ведет к увеличению потерь тепла, росту неэффективности использования энергоресурсов», — констатировал замглавы города.
В сфере теплоснабжения и обеспечения горячей водой городские власти заключили два концессионных соглашения с ПАО «Т Плюс». Первое действует до 2038 года и предполагает инвестиции в сумме более 2 млрд 386 млн рублей. Второе (до 2046 года) предусматривает капиталовложения в размере 3 млрд 135 млн рублей. Исполненные обязательства концессионера на 2023 год (на 289 млн рублей) пока находятся «в стадии проверки и принятия» пермской мэрией.
К слову, доля ПАО «Т Плюс» на теплосетевом рынке Перми превышает 90%, в том числе 29% — имущество, переданное городом по концессионному соглашению. Как пояснил Игорь Субботин, всего в 2019–2023 годах в краевом центре было переложено 209 км теплосетей (12%) и построено 50 км новых сетей по договорам присоединения.
Депутаты напомнили, что минувшим летом была масса жалоб пермяков из-за длительных отключений горячей воды. По данным прокуратуры, было установлено, что с 23 мая 2024 года в 156 многоквартирных домах и 27 объектах социальной инфраструктуры проведены плановые отключения горячего водоснабжения с нарушением сроков. Думцы предложили обратиться на федеральный уровень — с просьбой ввести обязательное ограничение срока отключения горячей воды.
«К сожалению, проведение гидравлических испытаний между отопительными периодами приводит к длительному отсутствию горячей воды у потребителей, — констатировал Игорь Субботин. — При этом наблюдается снижение повреждаемости на магистральных и внутриквартальных сетях на протяжении отопительного сезона».
Специалисты ПАО «Т Плюс» считают, что снижение «зимних» аварий — это свидетельство эффективности гидравлических испытаний и ежегодной планомерной работы по подготовке к отопительному сезону. Правда, для жителей Перми, которые в летнюю жару неделями сидят без горячей воды из-за длительных опрессовок, это — слабое утешение.
Депутаты предложили привлечь профессиональных инженеров — в качестве представителей городской общественности — к контролю качества работ по замене сетей и соблюдения технологий прокладки теплотрасс. «Тратятся, в том числе, большие бюджетные деньги, и каждая труба должна отслужить весь положенный стандартный срок, минимум 30 лет», — подчеркивали думцы в своих выступлениях. Впрочем, из ответа Субботина следовало, что мэрия и так обеспечивает контроль на должном уровне, а потому городская общественность может спать вполне спокойно. «Мы сегодня и сами выезжаем вместе с предприятиями, смотрим, где были проведены большие объемы работ, как они были выполнены, — пояснил вице-мэр. — Недавно я лично выезжал на 2-3 объекта во время работ и по их окончании, так что контроль существует».
Инвестпрограмма компании «Т Плюс» на 2024–2025 годы предполагает модернизацию трубопроводов и котельных на сумму не менее 3,1 млрд рублей — по расчетам, это позволит снизить средний возраст теплосетей с 32 до 30 лет. Впрочем, это не решит ключевой проблемы — ведь срок службы труб, по российским стандартам, как раз и составляет около трех десятков лет. К тому же, «средний возраст теплосетей» — это всё равно, что общая температура по больнице — в городе есть немало теплотрасс гораздо более «почтенного» возраста.
Анатолий Москвин для Properm.ru