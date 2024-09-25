Изрядные концессии. За ЖКХ-монополистами предложили установить общественный контроль

Депутаты предложили привлечь профессиональных инженеров — в качестве представителей городской общественности — к контролю качества работ по замене сетей и соблюдения технологий прокладки теплотрасс. «Тратятся, в том числе, большие бюджетные деньги, и каждая труба должна отслужить весь положенный стандартный срок, минимум 30 лет», — подчеркивали думцы в своих выступлениях. Впрочем, из ответа Субботина следовало, что мэрия и так обеспечивает контроль на должном уровне, а потому городская общественность может спать вполне спокойно. «Мы сегодня и сами выезжаем вместе с предприятиями, смотрим, где были проведены большие объемы работ, как они были выполнены, — пояснил вице-мэр. — Недавно я лично выезжал на 2-3 объекта во время работ и по их окончании, так что контроль существует».