Минприроды Прикамья предупреждает водителей о начале брачного сезона у лосей

В сентябре у сохатых начинается брачный сезон. В это время самцы начинают активно искать себе пару, становясь агрессивными. Из-за этого они часто выбегают на трассы и сталкиваются с автомобилями. О том, что же представляет из себя гон у лосей, как не сбить лося, и когда же этот период закончится, рассказали корреспонденту Properm.ru в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.