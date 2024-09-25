Минприроды Прикамья предупреждает водителей о начале брачного сезона у лосей

Posted 25 сентября, 05:54
Published 25 сентября, 05:54
Modified 25 сентября, 05:56
Updated 25 сентября, 05:56
В сентябре у сохатых начинается брачный сезон. В это время самцы начинают активно искать себе пару, становясь агрессивными. Из-за этого они часто выбегают на трассы и сталкиваются с автомобилями. О том, что же представляет из себя гон у лосей, как не сбить лося, и когда же этот период закончится, рассказали корреспонденту Properm.ru в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
Брачный сезон или гон у лосей происходит осенью. Начинается он в конце августа — сентябре и длиться около двух месяцев. На Урале гон у лосей начинается в основном в сентябре, хотя в южной их части это в возможно и после второй декады августа.
— В период гона поведение лося сильно меняется, особенно с момента начала активности самок. Все это время быки начинают вести себя более агрессивно, показывая свою силу и «удаль». Они ломают ветви деревьев, вытаптывают и разгребают траву, выкапывают целые ямы, особенно в местах помеченных лосихой, часто проводят поединки между собой. Обычно два самца-лося дерутся в соревновании за самок.
Из-за гона самцы чаще выходят на дороги. Встреча с ними наиболее вероятна по вечерам и ночью. Это связано с тем, что эти животные наиболее активны в период с заката до полуночи, а также на рассвете. Днем в период гона лоси чаще отдыхают, набираются сил, и вероятность встретить их на дороге ниже.
Первое, что стоит помнить — всегда снижать скорость в местах, где установлен знак 1.27 «Дикие животные». Этими знаками обозначены тропы миграции животных, и всегда проще предупредить столкновение, чем устраивать ДТП. При этом смотреть нужно не только на свою полосу движения, но и на встречную, обе обочины, придорожные полосы.
Если лось уже стоит на дороге, можно остановиться перед ним, включить аварийную сигнализацию и подождать, пока он пройдет. Не нужно пугать животное, кричать, выходить из машины и пытаться его сфотографировать — все это может спровоцировать лося, и он может кинуться на машину.
Лоси во время гона отличаются повышенной агрессией, и по ночам в свете фар от испуга они могут бежать прямо под колеса приближающейся машины или даже таранить автомобиль сбоку, считая его соперником или врагом. В таких ситуациях лучше подождать, когда животное уйдет с дороги.
В среднем длительность периода гона у лосей составляет около двух месяцев и закачивается в октябре. Однако то, сколько длиться этот период, его начало и окончание зависит еще и от погодных условий. Резкое потепление может отстрочить его начало, а резкое похолодание, наоборот, подтолкнуть к началу