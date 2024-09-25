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Posted 25 сентября, 05:54

Published 25 сентября, 05:54

Modified 25 сентября, 05:56

Updated 25 сентября, 05:56

Минприроды Прикамья предупреждает водителей о начале брачного сезона у лосей

Минприроды Прикамья предупреждает водителей о начале брачного сезона у лосей

25 сентября 2024, 05:54
Фото: ideogram.ai
Что представляет из себя гон у лосей? Какие меры предосторожности нужно предпринимать, чтобы не столкнуться с животными? И когда заканчивается этот период?

В сентябре у сохатых начинается брачный сезон. В это время самцы начинают активно искать себе пару, становясь агрессивными. Из-за этого они часто выбегают на трассы и сталкиваются с автомобилями. О том, что же представляет из себя гон у лосей, как не сбить лося, и когда же этот период закончится, рассказали корреспонденту Properm.ru в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Начался ли уже брачный сезон у сохатых?

Брачный сезон или гон у лосей происходит осенью. Начинается он в конце августа — сентябре и длиться около двух месяцев. На Урале гон у лосей начинается в основном в сентябре, хотя в южной их части это в возможно и после второй декады августа.

Что это за период такой?

— В период гона поведение лося сильно меняется, особенно с момента начала активности самок. Все это время быки начинают вести себя более агрессивно, показывая свою силу и «удаль». Они ломают ветви деревьев, вытаптывают и разгребают траву, выкапывают целые ямы, особенно в местах помеченных лосихой, часто проводят поединки между собой. Обычно два самца-лося дерутся в соревновании за самок.

В какое время суток животные чаще всего выходят на трассу?

Из-за гона самцы чаще выходят на дороги. Встреча с ними наиболее вероятна по вечерам и ночью. Это связано с тем, что эти животные наиболее активны в период с заката до полуночи, а также на рассвете. Днем в период гона лоси чаще отдыхают, набираются сил, и вероятность встретить их на дороге ниже.

Первое, что стоит помнить — всегда снижать скорость в местах, где установлен знак 1.27 «Дикие животные». Этими знаками обозначены тропы миграции животных, и всегда проще предупредить столкновение, чем устраивать ДТП. При этом смотреть нужно не только на свою полосу движения, но и на встречную, обе обочины, придорожные полосы.

Если лось уже стоит на дороге, можно остановиться перед ним, включить аварийную сигнализацию и подождать, пока он пройдет. Не нужно пугать животное, кричать, выходить из машины и пытаться его сфотографировать — все это может спровоцировать лося, и он может кинуться на машину.

Что делать если животное от испуга нападает на автомобиль?

Лоси во время гона отличаются повышенной агрессией, и по ночам в свете фар от испуга они могут бежать прямо под колеса приближающейся машины или даже таранить автомобиль сбоку, считая его соперником или врагом. В таких ситуациях лучше подождать, когда животное уйдет с дороги.

Когда заканчивается этот сезон?

В среднем длительность периода гона у лосей составляет около двух месяцев и закачивается в октябре. Однако то, сколько длиться этот период, его начало и окончание зависит еще и от погодных условий. Резкое потепление может отстрочить его начало, а резкое похолодание, наоборот, подтолкнуть к началу

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#Лоси#Брачный сезон#Гон у лосей#Безопасность на дороге#Поведение животных
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