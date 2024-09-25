Народный Проект «Чистое небо» представил экологический рейтинг городов России

Posted 25 сентября, 08:00
Published 25 сентября, 08:00
Modified 25 сентября, 08:00
Updated 25 сентября, 08:00
В частности, рейтинг показывает, что такие города, как Казань, Санкт-Петербург, Ярославль, Чебоксары, а также Норильск, который раньше был наверху экологического антирейтинга, демонстрируют относительно низкие показатели загрязнения воздуха. Измерения, проведенные в рамках проекта «Чистое небо», показывают, что уровень загрязняющих веществ в этих городах составляет 3 единицы или менее на кубометр, пишет newizv.ru.
В то же время антирейтинг возглавили Барнаул, Калининград и Кемерово, где уровень загрязнения достигает 35–38 единиц на кубометр. Эти населенные пункты продолжают оставаться экологически проблемными, что подтверждается как общественными, так и официальными данными.
Особенно в Кемерове наблюдается рост выбросов загрязняющих веществ, при этом местные власти еще не смогли существенно улучшить ситуацию.
Обратный пример — Норильск, который ранее считался одним из самых грязных городов мира. Однако благодаря «Серной программе», реализуемой компанией «Норникель», ситуация с экологией значительно изменилась. Сейчас уровень загрязнения воздуха в Норильске составляет всего три единицы на кубический метр.
Некоторые скептики выразили сомнения относительно достоверности этих показателей, но проект «Чистое небо» подтвердил, что измерения проводились с помощью датчиков, расположенных в центре города, где ранее наблюдались серьезные проблемы с качеством атмосферного воздуха.
Согласно ежегодному обзору состояния и загрязнения окружающей среды, подготовленному Росгидрометом, Норильск больше не находится в списке самых загрязненных городов, поскольку уровень загрязнения воздуха теперь соответствует значению ИЗА>7.
В документе также указано, что выбросы диоксида серы и выбросы от стационарных источников снизились на 140 тысяч тонн (8%) по сравнению с 2022 годом.
«Серная программа» является частью федерального проекта «Чистый воздух».
В Министерстве природных ресурсов и экологии отметили, что по итогам 2023 года в 12 городах-участниках общий объем выбросов опасных веществ уменьшился на 13,3%, при этом наибольший эффект был достигнут в Новокузнецке, Челябинске, Череповце, Медногорске и Красноярске.