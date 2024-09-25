Народный Проект «Чистое небо» представил экологический рейтинг городов России

В частности, рейтинг показывает, что такие города, как Казань, Санкт-Петербург, Ярославль, Чебоксары, а также Норильск, который раньше был наверху экологического антирейтинга, демонстрируют относительно низкие показатели загрязнения воздуха. Измерения, проведенные в рамках проекта «Чистое небо», показывают, что уровень загрязняющих веществ в этих городах составляет 3 единицы или менее на кубометр, пишет newizv.ru.