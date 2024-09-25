ОМК ввела в строй новый сортопрокатный стан в Пермском крае

С обновлением мощностей завод обеспечил свое производство металлопрокатом высшего качества (на предприятии он используется для производства автокомпонентов), расширил сортамент выпускаемой продукции, также лучше стали условия труда сотрудников прокатного цеха.



В проект техперевооружения сортопрокатного производства завода ОМК инвестировала 7 млрд рублей. Производительность обновленного цеха — более 200 тыс. тонн в год. Это полностью обеспечит потребности самого предприятия, часть продукции будет востребована в том числе в строительной отрасли.



Современный металлургический комплекс построили в реконструированном прокатном цехе предприятия на месте прежнего прокатного стана, который в рамках проекта техперевооружения вывели из эксплуатации. При этом оборудование обновляли поэтапно, приостанавливая производство лишь на короткое время. Такой подход позволил заменить прокатные технологии на современные, не прерывая выпуск продукции завода в целом. Проект техперевооружения реализовали за 5 лет.



В новом прокатном производстве завода ОМК заняты более 200 сотрудников. Прежде чем приступить к работе, они прошли переобучение, участвовали в пуско-наладочных работах. Около 50 сотрудников завода получили новую профессию, еще столько же повысили свою квалификацию.