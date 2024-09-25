ОМК ввела в строй новый сортопрокатный стан в Пермском крае

Posted 25 сентября, 11:25
Published 25 сентября, 11:25
Modified 25 сентября, 11:27
Updated 25 сентября, 11:27
С обновлением мощностей завод обеспечил свое производство металлопрокатом высшего качества (на предприятии он используется для производства автокомпонентов), расширил сортамент выпускаемой продукции, также лучше стали условия труда сотрудников прокатного цеха.
В проект техперевооружения сортопрокатного производства завода ОМК инвестировала 7 млрд рублей. Производительность обновленного цеха — более 200 тыс. тонн в год. Это полностью обеспечит потребности самого предприятия, часть продукции будет востребована в том числе в строительной отрасли.
Современный металлургический комплекс построили в реконструированном прокатном цехе предприятия на месте прежнего прокатного стана, который в рамках проекта техперевооружения вывели из эксплуатации. При этом оборудование обновляли поэтапно, приостанавливая производство лишь на короткое время. Такой подход позволил заменить прокатные технологии на современные, не прерывая выпуск продукции завода в целом. Проект техперевооружения реализовали за 5 лет.
В новом прокатном производстве завода ОМК заняты более 200 сотрудников. Прежде чем приступить к работе, они прошли переобучение, участвовали в пуско-наладочных работах. Около 50 сотрудников завода получили новую профессию, еще столько же повысили свою квалификацию.
Торжественная церемония запуска нового прокатного комплекса состоялась 24 сентября 2024 года. В ней приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель Совета директоров ОМК Анатолий Седых.
«Проект позволит нам существенно увеличить количество и качество выпускаемой продукции: автокомпоненты будут более легкими и долговечными. Мы заметно расширим продуктовую линейку. Кардинально улучшатся условия для людей, работающих на прокатном стане. Вырастет производительность труда. Я от всей души благодарю всех, кто принял участие в этом проекте! Это наша большая совместная трудовая победа!», — сказал председатель Совета директоров ОМК Анатолий Седых на церемонии запуска стана.
«Благодаря совместным усилиям социально ответственных предпринимателей, промышленников, местной и региональной власти в муниципалитетах преображаются общественные пространства и реализуются важные для жителей проекты. В частности, компания ОМК поддержала строительство крытого ледового комплекса, возведение которого скоро начнется. При участии предприятия обновлены и помещения местного техникума в рамках „Профессионалитета“. Убежден, что новый стан — это не последний промышленный проект ОМК», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Завод ОМК в Пермском крае выпускает рессорную продукцию для отечественной и иностранной техники.
Всего за время работы ОМК инвестировала в развитие предприятия 13,5 млрд рублей. На заводе автоматизируют рабочие места, внедряют промышленных роботов, улучшают условия труда сотрудников. Остановка в 2013–2014 гг. неэффективных сталеплавильных мощностей позитивно повлияла на результаты его работы, что в свою очередь позволило увеличить вложения компании в социальную сферу города, регулярно повышать зарплаты и обеспечить сотрудникам предприятия расширенный социальный пакет: у каждого заводчанина есть полис ДМС, а питание в заводских столовых — бесплатное.
Комплекс нового сортопрокатного стана состоит из печи для нагрева заготовки, прокатного стана в виде черновой клети, шести промежуточных и шести чистовых групп клетей, линии термоупрочнения проката, участка охлаждения, резки, отделки и упаковки. Функционирование комплекса обеспечивают новые вальцетокарная мастерская, станция водоподготовки, электрораспределительная подстанция. Площадь комплекса — около 12 тыс. кв. метров.